كم يبلغ عمر نادية الجندي ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنانة والممثلة المصرية نادية الجندي ، والتي حظيت بإلهام لافت في السينما والدراما المصرية وقدمت أروع الأدوار حيث مثلت في الخير والشر والفقر والغنى واحتفظت بشخيتصها مما تحولت إلى الدراما لتكمل تاريخها الفني الطويل ، وما دفع البعض بالبحث عن عمر الفنانة نادية الجندي ، تابعوا معنا .

من هي نادية الجندي

نادية الجندي ممثلة مصرية. ولدت نادية في الإسكندرية وترعرعت هناك. شاركت نادية في بداية شبابها في مسابقة ملكة جمال الإسكندرية، واكتسحت اللقب للتأهل للعمل الفني من خلال فيلمها الأول “جميل” واصلت أعمال الجندي تقديم أدوار مختلفة، وناقشت في أفلامها قضايا كبرى. مما جعلها نجمة السينما المصرية في السبعينيات. وحققت بعض أفلامها عائدات كبيرة، منها فيلم “ميرامار” وفيلم “بامبا كوشير”.

سيرة نادية الجندي

في ضوء المعلومات العامة المذكورة عن نادية الجندي نلخص بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل نادية محمد عبد السلام الجندي.

اسم التقنية نادية الجندي.

الاسم المستعار نجم الجماهير.

مولود 24 مارس 1946.

العلامة الفلكية برج الحمل.

مكان الميلاد الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الأبناء ولد واحد “هشام عماد حمدي”.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط بدأت نادية الجندي نشاطها الفني منذ عام 1958 وحتى الآن.

كم عمر نادية الجندي

الفنانة نادية الجندي تبلغ من العمر نحو 76 عاما. ولدت في 24 مارس 1946 م. نادية الجندي مهتمة بمظهرها كشابة في مقتبل العمر. الأخيرة نشرت لها صورًا لفتت الأنظار، مؤكدة أنها ما زالت صغيرة، وأن العمر مجرد رقم فقط. من جهة أخرى، استعرضت نادية الجندي تاريخها الفني الممتد لأكثر من ستين عاما، قدمت فيه أروع الأعمال الفنية بين السينما والدراما.

صافي ثروة نادية الجندي

ولم تذكر نادية الجندي القيمة الحقيقية لثروتها الحقيقية، وانتشرت شائعات في حياة الجندي، خاصة بعد تداول أنباء عن استيلاء الأخيرة على ثروة زوجها الأول “عماد حمدي” وذلك قبل طلاقها. أنتج لها فيلم “Bumblebee” الذي استولى على جميع إيراداته، تاركًا زوجها بدون منزل. أو المال، ونفت الجندي كل هذه الشائعات، مؤكدة أن زوجها الأول كان يمتلك شقتها وشقة في المهندسين فقط، وأنها لم تتزوج منه لاستغلاله مالياً، بل بسبب علاقة حب نشأت بينهما.

زوج نادية الجندي

نادية الجندي تزوجت مرتين، الأولى كانت بداية شبابها عام 1962 م، حيث ارتبطت بالممثل المصري عماد حمدي، ورغم فارق السن بين الشريكين إلا أنها تحدت الظروف، لكن هذا الارتباط استمر. ثلاثة عشر عاما فقط، وانتهت بالفراق والكثير من الليالي الإعلامية، أما بالنسبة لزوجها الثاني فهو المنتج محمد المختار، وكان في الثمانينيات من القرن الماضي، واستمر هذا الزواج عشرين عاما، ولم يفعل. تنتج أي أطفال. يشار إلى أن نادية الجندي لديها ابن واحد “هشام” من زوجها الأول عماد حمدي.

حساب نادية الجندي على انستجرام

ونشرت الفنانة نادية الجندي صورا لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، فيما يتفاعل متابعو هذه المنشورات بشكل إيجابي، معربين عن إعجابهم باهتمام الأخيرة بنفسها وحفاظها على شبابها. ليرى الجندي المزيد من اخر اخباره بالضغط مباشرة على الرابط “”.

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ عمر نادية الجندي ، كما تناولنا المعلومات المهمة و المتعلقة بهذه الفنانة نادية الجندي من خلال سيرتها الذاتية بالإضافة إلى عمرها الحقيقي وزواجها وحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.