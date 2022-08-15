كم يبلغ عمر ندى زيدان ، قد أثار الهام العديد من الأفراد من المتاعين والمعجبين بالشخصيات الرياضية ، والتي تعتبر من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة ، والتي سنتحدث عن سيدة من أشهر وأبرز الشخصيات الرياضية ندى زيدان و التي حققت النجاح والشهرة بعد قيامها بالمشاركة بالعديد من البطولات المحلية والدولية في سباق السيارات الرالي ، تابعوا معنا .

من هي ندى زيدان السيرة الذاتية

ندى زيدان هي لاعبة سباق سيارات محترفة ومتسابقة وتحمل الجنسية الفلسطينية. فيما يلي أبرز وأهم المعلومات الشخصية عن ندى زيدان

الاسم الكامل ندى زيدان.

الإسم المستعار أم عيون.

تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 1976 م.

مكان الميلاد الجمهورية العربية اللبنانية.

العمر 45 سنة.

مكان الاقامة الدوحة عاصمة قطر.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في التمريض.

ألما ماتر جامعة قطر.

اللغة الأم العربية.

الجنسية يحمل الجنسية الفلسطينية.

الجنسيات الأخرى لدي الجنسية القطرية والتركية.

الأصل فلسطيني.

الدين والمعتقد الإسلام.

الوضع العائلي مطلق.

اسم الزوج السابق الفنان السوري جورج وسوف.

الأبناء لديها بنت واحدة هي عيون.

المهنة والنشاط رياضي ورامي.

سنوات العمل بدأت من أوائل التسعينيات وحتى الآن.

كم عمر ندى زيدان

ندى زيدان تبلغ من العمر 45 عامًا. ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت في الحادي عشر من تشرين الأول 1976 م. تحمل الجنسيتين الفلسطينية والقطرية بالإضافة إلى الجنسية التركية. والدها يمني من أصل فلسطيني ووالدتها تركية. حققت شهرة بعد مشاركتها في العديد من السباقات. حصلت على العديد من الجوائز الفردية في هذا المجال، فهي سائقة ماهرة ولديها الكثير من الإمكانات.

من هو زوج ندى زيدان – ويكيبيديا

زوج الفتاة الرياضية ندى زيدان هو الفنان والمغني السوري “جورج وسوف” عام 2014 ميلادي، وأنجبت ابنة واحدة اسمها “عيون” من أبنائه الذكور، وانفصل الاثنان عن بعضهما البعض. 2017 م ولد جورج في محافظة حمص في 23 ديسمبر 1961 م ويبلغ من العمر 61 عامًا ويحمل الجنسية السورية. حقق نجاحًا وشهرة بعد تقديمه لعدة ألبومات استقطبت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة.

ندى زيدان انستغرام

تتمتع لاعبة الرالي الفلسطينية ندى زيدان بقاعدة جماهيرية كبيرة على حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، ويتبعها أكثر من 46 ألف متابع على المنصة، حيث تنشر العديد من صورها وفيديوهاتها. مع السيارات التي تقودها في سباقات الرالي، يمكنك متابعة حساب ندى زيدان على Instagram مباشرة عبر الرابط “”.

كم يبلغ عمر ندى زيدان ، والتي عرفت بأحد الشخصيات البارزة في عالم الرياضة وخاصة رياضة السيارات ، ومما زادة شهرتها كونها الزوجة السابقة للمطرب والمغني الكبير جورج ، وهي الفلسطينية حازت على قاعدة جماهرية كبيرة عبر حساباتها على منات التواصل الاجتماعي .