كم يبلغ عمر نواف الأحمد الصباح ، لقد ذاع إنتشار إسم أحد الأمراء والنبلاء في دولة الكويت العربية وهو من الشخصيات التي تميزت بالشهرة داخل الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ، والتعرف على كم يبلغ عمر نواف الأحمد الصباح حيث دفع العديد من الاشخاص بالسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول من هو الشيخ نواف الأحمد الصباح وكم عمره ، ولي العهد في دولة الكويت ، تابعوا معنا .

من هو نواف الأحمد الصباح – ويكيبيديا

نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح هو أمير دولة الكويت الحالي، وأحد أبناء الأمير العاشر لدولة قطر الشيخ أحمد الصباح. ولد نواف قبل استقلال الكويت، ونشأ في قصر دسمان بين يدي والده، وتلقى تعليمه في الكويت. حظي الشيخ نواف برعاية خاصة من والده، وتولى منصبه الأول في بداية شبابه، وصعد الأخير في المناصب السياسية والعسكرية، حتى وصل إلى إمارة الكويت في سبتمبر 2022 م، وما زال مستمراً حتى الآن.

سيرة نواف الأحمد الصباح

الشيخ نواف الأحمد شخصية سياسية عامة في الكويت، لذا نلخص معلوماته في النقاط التالية

الاسم الكامل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح.

الكنية الشيخ نواف الصباح.

اسم الأب الأحمد الجابر المبارك الصباح.

اسم الأم اليمامة.

تاريخ الميلاد مواليد 1937 م.

مكان الميلاد قصر دسمان بمدينة الكويت – دولة الكويت.

الإقامة قصر اليمامة / مدينة الكويت.

الجنسية كويتي.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء خمسة أطفال.

التحصيل العلمي حصل على درجات علمية في أماكن مختلفة في الكويت.

اللغة الأم العربية واللهجة الكويتية.

اللغة الثانوية إجادة اللغة الإنجليزية.

المهنة عسكري، سياسي.

سنوات من العمل بدأ نشاطه العسكري عام 1961 ويستمر حتى الآن.

كم عمر نواف الاحمد الصباح

الأمير وولي العهد الأمير نواف الأحمد الصباح يبلغ من العمر حوالي 85 عامًا. ولد في 25 يونيو 1937 م. الشيخ نواف ولد في الكويت في قصر الحكومة. تلقى تعليمه على يد والده أحمد الصباح ملك الكويت. نشأ هذا الأمير في بيئة خاصة وأصبح من أبرز السياسيين في الكويت. أمضى في هذا الفيلق أكثر من ستين عامًا، حيث تولى أول منصب محافظ لمحافظة حولي عام 1961.

.

مواقف نواف الأحمد الصباح

وتقلد الأمير نواف الأحمد الصباح عددا من المناصب. منذ صغره استطاع أن يحمل ثقة بلده وشعبه. ومن بين مناصب الصباح

محافظ محافظة حولي 1961 م.

وزير الداخلية في الكويت _ 1978 م.

وزير الدفاع – 1988 م.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل _ 1991 م.

نائب رئيس الحرس الوطني _ 1994 م.

النائب الأول لرئاسة مجلس الوزراء عام 2003.

وزير الداخلية ـ 2003 م.

ولي عهد دولة الكويت 2006 م.

الأمير السادس عشر لدولة الكويت عام 2022.

من هي زوجة نواف الأحمد الصباح

زوجة الشيخ نواف الأحمد الصباح هي السيدة شريفة سليمان الجاسم الغانم. ولدت الغانم ونشأت في الكويت لكنها لا تنتمي لبنات الأسرة الحاكمة. تهتم السيدة شريفة بالأنشطة الاجتماعية والخيرية في دولة الكويت وخاصة الأيتام وهشاشة العظام والسرطان. الكويت لها ظهور إعلامي دائم، فهي تحظى بحب كبير من أهلها.

أبناء نواف الأحمد الصباح

للأمير نواف الأحمد الصباح خمسة أبناء من زوجة واحدة فقط، وكان كل منهم يشغل مناصب سياسية رفيعة في الكويت، وهم على النحو التالي

الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح.

الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح.

الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.

الشيخة شيخة بنت نواف الأحمد الصباح.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عمر نواف الأحمد الصباح ، و من هي زوجة نواف الأحمد الصباح ، و أبناء نواف الأحمد الصباح ، و مواقف نواف الأحمد الصباح ، السيرة الذاتية نواف الأحمد الصباح .