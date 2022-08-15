كم يبلغ عمر هاني الحامد ، قد أثار اهتمام العديد من الأفراد من الوطن العربي ممن يتابعون برامج أحد أشهر الاعلامين داخل الشواع العربية والذي اكتسب شهرته نتيجة قيام بتقديم البرنامج الصباحي عبر قناة MBC 1 ( صباح الخير يا عرب)، وهو يرجع اصوله الى أصل عراقي ، مما أنه عاش في ريعان حياته مع عائلته في دولة الكويت ، تابعوا معنا سيرة هاني الحامد وكم يبلغ عمره .

من هو هاني الحامد – ويكيبيديا

هاني الحامد صحفي من أصل عراقي، من فئة البدون في الكويت، مقيم حاليًا في الإمارات العربية المتحدة. ولد في الخامس عشر من تموز (يوليو) 1986 م ويبلغ 36 سنة. عاش في ريعان حياته مع عائلته في الكويت، ثم انتقل إلى العراق بعد الغزو العراقي للكويت، وحصل على الجنسية البريطانية، بدأ هاني الحامد مسيرته المهنية عندما عمل مديراً لطاقم الإذاعة. إذاعة شمس FM مع شقيقه أحمد الحامد، عام 2010 م، وكان مقرها القاهرة والرياض، وتم بث برامجها عبر الإنترنت لتصبح إذاعة عربية خليجية تبث برامجها إلكترونياً. كما ساهم هاني في إنشاء وإطلاق إذاعة UFM.

سيرة هاني الحميد

تضمنت السيرة الذاتية للصحفي هاني الحامد المعلومات التالية

الاسم هاني الحميد العنزي.

الاسم المستعار هاني الحامد.

الجنسية عراقي، كويتي، بريطاني.

مكان الميلاد الكويت.

تاريخ الميلاد الخامس عشر من يوليو 1986 م.

العمر 36 سنة.

الإقامة الإمارات العربية المتحدة.

المهنة مذيعة تلفزيونية وإذاعية.

جهة العمل راديو ومجموعة قنوات MBC الفضائية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

عدد الاطفال لا يوجد.

الإرتفاع ١.٨٨ سم.

الديانة مسلم.

المذهب أهل السنة والجماعة.

اللغة الأم العربية.

اللغات العربية والإنجليزية.

سنوات النشاط من 2010 حتى الآن.

كم عمر هاني الحامد

الصحفي هاني الحامد عمره 36 سنة. ولد في الخامس عشر من تموز (يوليو) 1986 م في جمهورية العراق. من عشيرة البدور الشاوي. عاش في الكويت مع عائلته فترة من الزمن، ثم انتقل للعيش في العراق بعد غزو العراق للكويت. عاش وحده لفترة في المملكة العربية السعودية.

مسيرة هاني الحامد

بدأ الصحفي هاني الحامد مسيرته الإعلامية عام 2010، وتتمثل في النقاط التالية

في عام 2010 عمل مديرًا لطاقم راديو شمس FM، وهي أول محطة إذاعية سعودية خليجية تبث برامجها عبر الإنترنت. ثم أسس راديو UFM مع شقيقه أحمد.

في عام 2011 شغل منصب مدير البرامج في راديو روتانا، وقدم برنامج بطل العالم، وكان له الفضل في تأسيس مجالات الراديو التقني.

في عام 2012 عمل مقدم برنامج “يلا شباب” على راديو بانوراما. كما قدم العديد من البرامج التي تحتوي على مواضيع شبابية مختلفة.

2013 قدمت برنامج أحلى الصباح مع المذيع سيلفا صبرا.

في عامي 2013 و 2014 قدم البرامج الرمضانية المتمثلة في الخيمة الرمضانية وماذا يحدث لهذا.

2014 م عرض برنامج صباح الخير العربي على قناة MBC1 حتى الآن.

من زوجة هاني الحامد

انتشر خبر زواج هاني الحامد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد التحقق من الأمر تبين أنه غير متزوج ولم يخطب بعد، ورغم أنه في ريعان الثلاثينيات من عمره، لا يزال شابا أعزب.

من هو شقيق هاني الحامد

شقيق هاني الحامد هو المذيع المعروف أحمد الحامد ويبلغ من العمر 51 عاما ويقيم في دولة الكويت. عمل أحمد في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية منذ تسعينيات القرن الماضي في مجموعة قنوات MBC الفضائية.

حسابات هاني الحامد على مواقع التواصل الاجتماعي

يمكنكم متابعة آخر أنشطة الصحفي هاني الحامد عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الروابط المباشرة التالية

حساب Instagram الرسمي ““.

الحساب الرسمي على تويتر “.

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