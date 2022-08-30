كم ينقص الوزن بعد الولادة القيصرية، هي عملية تكون خطيرة بعض الشئ تصنف انها جراحية تساعد على ولادة الجنين في حالة وجود أي معضلات صحية أو أمور تكون مانعة من اكمال الانجاب بطرق الطبيعية بكل اريحية، ويتم في هذه العملية إخراج الجنين من بطن الوالدة من خلال شق جراحي.

ما مقدار فقدان الوزن بعد الولادة القيصرية

من الطبيعي أن يزداد وزن جسم المرأة الحامل أثناء الحمل بسبب تكوين الجنين وتأثير هرمونات الحمل، ولكن كم ينقص الوزن بعد الولادة القيصرية، وهذا ما سنتعرف عليه في ما يلي

بعد الولادة، تحتاج المرأة إلى فترة راحة من أجل التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية ووزنها. تختلف هذه الفترة من امرأة إلى أخرى، لكنها عادة ما تكون حوالي 12 أسبوعًا.

بعد الولادة بأيام قليلة، يعود الرحم إلى وضعه الطبيعي وتفقد المرأة حوالي 5 كيلوغرامات من جسدها بسبب فقدان السوائل والدم الذي خرج مع الجنين.

بعد حوالي أسبوع من الولادة، يستمر فقدان الوزن بسبب طرد السوائل الزائدة من جسم المرأة، وخاصة النساء المرضعات، لأنهن يفقدن الكثير من السعرات الحرارية أثناء الرضاعة الطبيعية.

بعد أسبوعين من الولادة، قد تكون المرأة أكثر صحة ووزنًا أكثر ثباتًا مما كانت عليه في الفترة السابقة، لكنها تنخفض بمعدل منخفض.

بحلول 6 أسابيع بعد الولادة، يفقد الجسم حوالي 6 كيلوغرامات من الوزن، ويستمر فقدان الوزن حتى 6 أشهر بعد الولادة، وهي الفترة التي يعود فيها الجسم إلى وزنه الطبيعي.

أثبتت العديد من الدراسات أن النساء اللواتي يكتسبن وزنًا زائدًا أثناء الحمل بين 11 إلى 13 كيلوغرامًا فقط في وقت الحمل، أكثر عرضة لفقدان الوزن بسرعة.

متى يعود الجسم إلى طبيعته بعد الولادة

يحتاج الجسم إلى فترة زمنية للتعافي والعودة إلى طبيعته، وتختلف هذه الفترة من امرأة إلى أخرى، وذلك حسب العوامل التالية

تساعد الرضاعة الطبيعية في إنقاص الوزن بشكل أسرع، لأنها تجعل الأم تفقد الكثير من السعرات الحرارية الزائدة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن القلق والتوتر الذي تعاني منه الأم المرضعة يؤثران في التخلص من الوزن الزائد، لأن الإجهاد يجعل المرأة تأكل المزيد من الطعام، وبالتالي يؤخر إنقاص الوزن.

يساعد اهتمام المرأة بممارسة الرياضة على فقدان الوزن الزائد بشكل أسرع من المرأة التي لا تمارس الرياضة.

تتحكم جودة الطعام الذي تأكله المرأة في سرعة أو تأخير فقدان الوزن، لذلك يجب أن تهتم المرأة بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الدهون والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية زائدة.

أسباب عدم فقدان الوزن بعد الولادة

بعد معرفة مقدار انخفاض الوزن بعد الولادة القيصرية، يجب معرفة أسباب عدم التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة، وهي كالتالي

1- عدم الحصول على ساعات نوم كافية

قد تعاني الكثير من النساء في الفترة الأولى من عمر الجنين من عدم قدرتهن على الحصول على ساعات نوم كافية، مما يؤثر على قلة حرق الدهون وبالتالي لن يتخلصن من الوزن الزائد بسرعة، في حالة انخفاض عددهن. ساعات من النوم، يفرز الجسم كمية أكبر من الهرمونات بسبب التوتر والقلق يؤثران على فقدان الوزن.

2- الرضاعة الطبيعية

من العوامل التي تساعد المرأة على إنقاص الوزن الزائد الاعتماد على الرضاعة الطبيعية، ولكن في حالة الرضاعة الصناعية قد يفقد الجسم الوزن بمعدل بطيء يمتد لبضعة أشهر، حيث تحفز الرضاعة الطبيعية خروج السوائل والدم من الجسم. الرحم، لذا فإن الاعتماد على التغذية الاصطناعية يجعل هذه الكمية متأخرة في الخروج.

3- العادات السيئة

ومن العوامل التي تؤخر فقدان الوزن بعض العادات السيئة، مثل

تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية.

الأكل أكثر من المعدل المطلوب.

إهمال شرب كمية كافية من الماء.

اشرب المشروبات الغازية والعصائر.

الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والحلويات والأطعمة المقلية.

4- الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية

إذا كانت المرأة تعاني من أي مشاكل صحية، فقد يؤثر ذلك على فقدانها للوزن بعد الولادة، ومن هذه المشاكل ما يلي

التوتر والاكتئاب.

التعرض لاضطرابات هرمونية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية.

عدم هضم بعض أنواع الأطعمة مثل اللاكتوز أو الغلوتين.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

العوامل الوراثية والوراثية.

أسباب فقدان الوزن السريع بعد الولادة

من العوامل التي تساعد المرأة على إنقاص الوزن الزائد بسرعة بعد الولادة

ممارسة الرياضة، ولكن مع التأكد من أن التمارين البسيطة مناسبة لمرحلة ما بعد الولادة.

عوامل وراثية.

تأكل المرأة طعامًا صحيًا يساعدها على التخلص من السموم الزائدة في الجسم بسرعة.

الرضاعة الطبيعية.

تجنب تناول الأطعمة الضارة والمقلية وغير الصحية.

تناول الطعام ببطء وامضغ طعامك جيدًا، حيث يساعد المضغ الجيد في تحسين عملية الهضم.

توصيات مهمة أثناء فقدان الوزن الزائد

هذه المجموعة من النصائح يجب على كل امرأة تريد إنقاص وزنها اتباعها لتجنب أي مشاكل صحية

يجب عدم اتباع نظام غذائي خاص واتباع نظام غذائي لفقدان الوزن الزائد خلال فترة الرضاعة أو على الأقل الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة.

في حالة حدوث نزيف حاد يفضل الامتناع عن التمارين الرياضية العنيفة وكذلك في حالة آلام الحوض أو ضيق التنفس.

إذا كانت المرأة تعاني من أي مشكلة طبية فعليها استشارة الطبيب المختص والمتابعة بعد الولادة.

يعتبر خسارة الوزن بعد عملية الانجاب أمراً ضروريا، ولكن الأمر الأكثر بروزا من ذلك هو تناول الاغذية التي تمد جسم الوالدة الطاقة لتستطيع من القيام بواجبها تجاه الجنين، ومن المهمّ جعل هذه الاغذية جزءاً أساسيا من النظام الغذائي المستمر.