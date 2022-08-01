كم يوم باقي على كاس العالم 2022 العد التنازلي ، قد يثير الهام العديد من الأشخاص ممن يهتمون ويتابعون كرة القدم حول البحث عن الوقت الذي يأتي بهكاس العالم 2022 العد التنازلين ، حيث تتركز الانظار من قبل المتابعين على الدولة الراعي لكأس العالم وخاصة كونها دولة عربية ، وهي دولة قطر وينتظر عشاق هذه البطولة العالمية صافرة افتتاح البطولة بين السنغال وهولندا ، تابعوا معنا .

كأس العالم 2022 قطر

كأس العالم 2022 هي بطولة دولية لكرة القدم تقام بشكل دوري كل أربع سنوات، تتنافس خلالها الدول الأعضاء في اتحاد كرة القدم الفيفا، ومن المقرر أن تستضيف قطر النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر هذا العام 2022 كأول دولة عربية تستضيف هذه البطولة، وتتميز هذه النسخة بأنها الأخيرة التي أقيمت بـ 32 فريقًا، حيث من المقرر رفع العدد إلى 48 في النسخة المقبلة، وتم تأجيل البطولة حتى نوفمبر للتخلص منها. من حرارة الصيف في الخليج العربي، ونظمت قطر البطولة. وتقام البطولة النهائية في “اليوم الوطني لدولة قطر” في 18 ديسمبر.

كم الوقت المتبقي لكأس العالم

بقي 112 يوماً على انطلاق كأس العالم المقبلة. بعد الانتهاء من القائمة الرئيسية للمؤهلين لكأس العالم في قطر، يلفت الانتباه إلى موعد انطلاق البطولة المتميزة والقوية التي ينتظرها عشاق كرة القدم بعد أربع سنوات من نهائي كل بطولة، وفي كأس العالم، تتحقق المشاهد الرياضية التي لا يمكن ملاحظتها في البطولات الأخرى كبطولة على مستوى المنتخبات الوطنية، تستقطب الدولة المضيفة السائحين من جميع أنحاء العالم، خاصة من جماهير المنتخبات المؤهلة للنهائيات، الأمر الذي يجلب البلد المضيف عائدات مالية ضخمة نتيجة هذا المشهد المهيب.

العد التنازلي لكأس العالم 2022

أكدت اللجان المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر أنها تسعى إلى جعل المنافسة مختلفة هذا العام، مشيرة إلى توفير كافة وسائل الراحة والرفاهية والمتعة التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، خاصة أنها النسخة الأولى. في بلد عربي، بالإضافة إلى كونها النسخة الأخيرة المنظمة بالطريقة الكلاسيكية من خلال 32 فريقًا متنافسًا نهائيًا،

انطلاق مونديال 2022 بالهجري

ستكون انطلاق نهائيات كأس العالم هذا العام، حسب التقويم الهجري، في الرابع من ربيع الثاني من العام الحالي 1444، حيث يتساءل عشاق كرة القدم في الدول الإسلامية التي تتبع التقويم القمري عن “التقويم الهجري”. لأنه التقويم الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في بلدانهم.

تأهلت الفرق لكأس العالم 2022

ومؤخرا، تأهلت كوستاريكا وأستراليا خلال المباراة الفاصلة، ليرتفع بذلك عدد المنتخبات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقبل في قطر، وهو 32 منتخبا وطنيا، بعد تأهل 13 منتخبا من أوروبا، وأربعة من أمريكا الجنوبية، وأربعة آخرين من آسيا. مقارنة بخمسة منتخبات من إفريقيا وأربعة من أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى الفرق التكميلية المذكورة أعلاه، فيما يلي الأسماء المؤهلة

قطر الدائرة

ألمانيا

الدنمارك

البرازيل

فرنسا

بلجيكا

كرواتيا

إسبانيا

صربيا

إنكلترا

سويسرا

الهولندي

الأرجنتين

إيران

كوريا الجنوبية

اليابان

المملكة العربية السعودية

الاكوادور

أوروغواي

كندا

غانا

السنغال

البرتغال

بولندا

تونس

المغرب

الكاميرون

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

ويلز

أستراليا

كوستا ريكا

سحب مونديال قطر 2022

بعد قرعة مونديال قطر 2022، تنقسم المنتخبات المتنافسة إلى 8 مجموعات على النحو التالي

المجموعة الأولى وتضم منتخبات (قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا).

المجموعة الثانية وتضم منتخبات (إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز).

المجموعة الثالثة وتضم منتخبات (الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا).

المجموعة الرابعة وتضم منتخبات (فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس).

المجموعة الخامسة وتضم منتخبات (إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان).

المجموعة السادسة وتضم منتخبات (بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا).

المجموعة السابعة وتضم منتخبات (البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون).

المجموعة الثامنة وتضم منتخبات (البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية).

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