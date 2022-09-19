كم يوم عطلة اليوم الوطني السعودي 92، يعتبر اليوم الوطني السعودي 92 عطلة رسمية بكل القطاعات والمؤسسات السعودية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السعودي وهذه المناسبة من افضل المناسبات والاعياد الوطنية التاريخية لاحتفال المواطنين بهذا العيد ويتم اضفاء جو البهجة والسرور والسعادة في قلوب المواطنين وغرس حب الوطن في نفوسهم وبهذه المناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

اليوم الوطني السعودي 2022

يمكن القول في تعريف اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية إنه يوم عظيم في المملكة العربية السعودية الحديثة، فهو اليوم الذي صدر فيه المرسوم الملكي في السابع عشر من جمادى الأولى. عام 1351 هـ، عندما قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود بتوحيد البلاد تحت راية واحدة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق. إلى 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932 م، لذلك أصبح يوم 23 سبتمبر من كل عام ميلادي عيدًا وطنيًا رسميًا للشعب السعودي، يحتفل السعوديون بذكرى التوحيد وتأسيس دولة لا تزال تسعى بكل طاقتها للوصول إلى صدارة الحضارة.

أيام إجازة العيد الوطني السعودي 92 لعام 1444

إجازة اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444 هي يوم واحد فقط، إذ أن العيد الوطني السعودي الواحد والتسعين لعام 1444 هـ يكون يوم الجمعة الذي يوافق 23 سبتمبر 2022 م، ويصادف العامل عامة الناس. يُمنح القطاع الخاص يومًا إضافيًا ليحل محله هذا اليوم.

إجازة اليوم الوطني 1444 للمدارس

حسب التقويم للعام الدراسي الحالي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، تبدأ إجازة العيد الوطني لجميع المدارس الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق 25 صفر 1444 هـ، الموافق لـ 21 سبتمبر 2022 م، وينتهي يوم السبت 28 صفر 1444 هـ، الموافق 24 سبتمبر 2022 م، ويكون يوم الأحد أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة العيد الوطني ونهاية عطلة نهاية الأسبوع.

عطلة الجامعات باليوم الوطني 92

تبدأ إجازة يوم الجامعات الوطنية 2022، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 25 صفر 1444 هـ، الموافق 21 سبتمبر 2022 م، وتنتهي العطلة يوم السبت في نهاية عطلة نهاية الأسبوع، أي السبت 28 صفر 1444 هـ. والذي يوافق 24 سبتمبر 2022 م، بحيث يكون يوم الأحد هو أول يوم عمل بعد إجازة العيد الوطني وعطلة نهاية الأسبوع.

عطلة العيد الوطني للموظفين 1444

إجازة العيد الوطني للموظفين هي يوم واحد، الموافق 23 سبتمبر 2022، الموافق 27 صفر 1444 هـ. بما أن هذا اليوم يوافق عطلة رسمية، وهي يوم الجمعة، فإن العمال سيحصلون على يوم عطلة إضافي قبل أو بعد العطلة.

متى تنتهي إجازة اليوم الوطني السعودي 92

تنتهي عطلة العيد الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية بنهاية اليوم الوطني 2022، وهو الجمعة 23 سبتمبر 2022 م، يليها يومان سبت، وهما عطلة نهاية الأسبوع. وعليه فإنهما يومان إجازة إضافة إلى إجازة العيد الوطني، بحيث تستمر الإجازة حتى نهاية يوم السبت الذي يصادف يوم 28 صفر 1444 هـ ويوم 24 سبتمبر 2022 م.

شعار العيد الوطني السعودي 92

أعلنت وزارة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن الشعار الرسمي لليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين لعام 2022 م، والشعار “هي وطننا”، لأن اليوم الوطني هو يوم المواطن السعودي، المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية يشعر أن المملكة فتحت له أبوابها للإقامة فيها. معززًا ومشرّفًا، يشعر بإحساس كبير بالانتماء إلى هذا البلد العظيم. يشبه شعار اليوم الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني السعودي 1444/2022 يعد اجازة رسمية للموظفين والمدارس والجامعات وكافة القطاعات الخاصة والعامة للاحتفال بمناسبة العيد الوطني السعودي 92 ويحمل شعار هوية وانتماء وطموح وتبدأ الاجازة من يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر لعام 2022 الى يوم السبت بتاريخ 24 من شهر سبتمبر 2022م اي ستكون الإجازة اربعة أيام.