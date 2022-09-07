كندة علوش تعلق على صورتها الرومانسية مع عمرو يوسف ووزنها الزائد

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعلاقة الفنانة السورية كندة علوش بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، بعد أن تمكن أحد الصحفِيْين من توثيق لقطة لطيفة مليئة بالرومانسية جمعتهما فِيْ مهرجان البندقية السينمائي، لحضورها. العرض الأول لفِيْلمه “نحن نتزوج”.

كندة علوش تتحدث عَنّْ كواليس صورها مع عمرو يوسف

شاركت كندة علوش فِيْ مقابلة هاتفِيْة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وتحدثت عَنّْ مشاهد الفِيْديو الرومانسي الذي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

أشارت علوش إلَّى أنها لا تعرف كَيْفَ ستنظر إلَّى الكاميرا، ولم تتوقع منها أن تكون متعبة جدًا بحيث لا تتكئ على كتف زوجها، قائلة “لم تكن مركزة وكان عمرو بعيدًا وكانت تريده. ” التقط صورة معي، ولم يكن يريد الدخول لأن التصوير كان مجرد طاقم عمل، وأردت التقاط صورة معه على السجادة، وكنت متعبًا وأرتاح على كتفه “.

كندة علوش تتحدث عَنّْ وزنها الزائد

وبالنظر إلَّى ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر عَنّْ سعادته بتعليقاتهم الإيجابية وروح الدعابة والذكاء.

ولفتت إلَّى أنها تعرضت لتعليقات سلبية بسبب وزنها الزائد، بسبب انقطاعها الإعلامي، مشيدة بجمالها، لتجيب “كان القمر لكني أضفت 10 إلَّى 15 كيلوغراماً”. لا أعرف كَيْفَ أكون مثل الآخرين “.

كندة علوش تتحدث عَنّْ تأصيل عمرو يوسف

تحدثت علوش عَنّْ المشاعر التي رافقتها عَنّْدما قررت الذهاب إلَّى المهرجان وترك ابنها فِيْ المنزل، حيث رفضت فِيْ البداية حضور المهرجان، لكن زوجها دعمها وشجعها على الحضور. أخبرني أنه تم اختيار فِيْلم Exodus للعرض، وكان الرد الأول الذي قلته هُو الاعتذار ؛ لأنني فِيْ ظرف لا يسمح بذلك، وعَنّْدما كنت أتحدث مع زوجي عمرو يوسف، قال لي إنك كنت متعبًا جدًا فِيْ هذا الفِيْلم، وأنك كنت متعبًا جدًا وأنت تعاقدت مع كورونا أثناء التصوير و الظروف المحيطة بكل شيء مرهقة. حاج معك

وأضافت كندة علوش “تشجيعه صنع الفارق بالنسبة لي، فبدونه كنت سأرفض وكان حضور والدته ووالدته داعمين للغاية، وعَنّْدما ذهبت واستقبلت الترحيب الحار كنت سعيدًا ووعدت بالكثير. ” سعيد وسعيد جدا “.

أول ظهُور لكندة علوش بعد ولادة “كريم”

حضور كندة فِيْ المهرجان هُو أول ظهُور لها بعد أن أنجبت طفلها الثاني “كريم”، حيث قالت فِيْ تصريحات صحفِيْة “الجميع فهم أن الولادة حدثت قبل أن أحضر المهرجان مباشرة، لكن الحَقيْقَة أنني كنت متأخراً قليلاً فِيْ الإعلان، وكريم، الحمد لله، خدم خمسة أشهر ”.

وكانت كندة قد نشرت صورة لابنها وعلقت عليها قائلة “الحمد لله رب العالمين باركنا بكريم عمرو يوسف. جاء كريم إلَّى العالم قبل مَوعِد استحقاقه، بعد ذلك بشهُور تقريبًا بتلات. بداية الشهر السابع، وجلس فِيْ الحضانة لفترة طويلة لأن حجمه كان صغيرًا وكان علينا أن نتحقق من تنفسه وقلبه وتفاصيل أخرى كثيرًا “.