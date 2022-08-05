كندة علوش وجومانا مراد تحتفلان بعيد ميلاد شام الذهبي

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، التي ولدت فِيْ 3 آب 1992، بالتزامن مع يوم الأربعاء الماضي.

ووثق علوش، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لشام الذهبي، وهنأها بقوله “كل عام وأنت طيب … شخص مميز بالنسبة لي”.

كَمْا هنأت الفنانة جومانا مراد شام قائلة لها “عيد ميلاد سعيد عزيزتي، أتمنى لك كل السعادة، أحبك”.

فِيْ غضون ذلك روجت شام لأحدث أغاني والدتها أصالة عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها بـ “حماس”.

وكانت أصالة نصري قد طرحت ثلاث أغنيات جديدة من ألبومها “شيفا فِيْك”، خلال الساعات الماضية، عبر موقع “يوتيوب” وتطبيقات موسيقى “ديزر وأنغامي”.

يشار إلَّى أن شم أيمن الذهبي هِيْ الابنة الأولى للفنانة أصالة نصري. ولد عام 1992 فِيْ دمشق. له أخ من أبيه خالد الذهبي، وله أيضًا شقيقان غير شقيقين هما آدم. وعلي طارق العريان.

انتقلت للعيش مع والدتها بعد انفصال والديها عام 2005، وتحمل الجنسية المصرية منذ عام 2017، بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد محمد جوهر عبد القادر، الصحة والجمال باسم “داو ديرما”.

والد شام الذهبي هُو المنتج والمخرج السوري أيمن الذهبي. تزوج الفنانة أصالة نصري عام 1991، وكانت فِيْ بداية مشوارها الفني. أنتج لها العديد من الأغاني ومقاطع الفِيْديو. أنجبا طفلتهما الأولى شام عام 1992، وابنهما خالد عام 1998، وأعلنوا الخبر، وانفصلا عام 2005، فتزوج أيمن الذهبي للمرة الثانية من سهى الحص من سوريا.، التي أنجب منها ابنة، أنجيلا.

يشار إلَّى أن شام الذهبي سبق أن تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر عام 2014، لكن العلاقة بينهما انتهت رسميًا بالطلاق فِيْ صيف 2022. كانت قد أعلنت خطوبتها الثالثة على أحمد هلال قبل بضعة أشهر.