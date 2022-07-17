كنزي عمرو دياب تحتفل بتخرجها من جامعة إدنبرة مع والدتها

احتفلت “كنزي”، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بتخرجها من جامعة إدنبرة، التي تعتبر من أشهر الجامعات المرموقة فِيْ العالم، بحضور والدتها زينة عاشور وشقيقتها جنى، فِيْما “الهضبة” تغيب عَنّْ الحفل.

نشرت زينة عاشور، التي شاركت ابنتها “كنزي” فرحتها بالاحتفال بتخرجها الجامعي، العديد من الصور عبر خاصية إنستجرام، متطلعة إلَّى حضور الحفل فِيْ الجامعة الواقعة فِيْ اسكتلندا.

وتساءل الجمهُور عَنّْ سبب عدم حضور عمرو دياب حفل تخرج ابنته، إلا أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن بها أي صور أو رسائل تهنئة لها حتى هذه اللحظة.

تصدّر كنزي عمرو دياب الحديث الذي دار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث نشر صورة لآخر ظهُور لشقيقه عبد الله فِيْ أحد المطاعم عبر حسابه على إنستجرام.

وفِيْ وقت سابق، كشف عبدالله بن عمرو دياب أنه وشقيقته مقيمين فِيْ بريطانيا، حيث قال فِيْ بيان صحفِيْ “لقد واجهنا المزيد من الضغوط بسبب نجاح والدي خلال فترة وجودنا فِيْ مصر. لا يهم هنا”. “

وأضاف عبد الله “الانتقال إلَّى لندن جعلني أقدر أغاني والدي أكثر، وما زلت أتمنى أن أجعل والديّ فخورين بي وأن أظهرا لهم مهاراتي. أحب الموسيقى، لكن فِيْ البداية أحب امتلاك شركة التسجيلات الخاصة بي”.

وتحدث نجل الفنان الوحيد عَنّْ علاقته بشقيقته كنزي وجانا قائلاً علاقتي بهما جيدة ونحن متفهمون للغاية، لكننا مثل كل الإخوة نتشاجر أحيانًا ولا أستطيع قول ذلك. أنا وأختي التوأم كنزي لم نفترق، لكننا قريبون من بعضنا البعض، ولأن جانا قريبة من عصرنا، فإننا نفهم بعضنا البعض بسهُولة شديدة “.

يشار إلَّى أن النجم المصري عمرو دياب فِيْ حالة نشاط فني فِيْ الوقت الحالي، حيث أصدر حتى الآن 9 أغنيات، آخرها أغنية “زمان المعجلة” التي قدمها أمس السبت. على منصة أنغامي، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

فِيْ صيف عام 2022 أصدر عمرو دياب الأغاني التالية “السر اللي أرانا الحياة هتلى تمشي، تمشي، بحلة جديدة، ب، ب، ث، حلوة الناس، وزيرة السعادة وأخيراً. وقت المجاملة “.