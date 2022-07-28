كنز اتحداكى ترمية تانى.. زيت القلى المستعمل هِيْكسبك دهب تعالى اقولك على استخداماتة المذهلة

عزيزتي أتحداك أن ترميها مرة أخرى زيت قلي مستعمل. زيت القلي المستخدم كنز فِيْ كل بيت فهُو من الأصناف التي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن بعد كل استخدام تتساءل المرأة المعطاءة كيف تتخلص من الزيت المستعمل وتتخلص منه غير مدركة أن ما يتم التخلص منه كنز فِيْ المنزل له استخدامات عديدة، يعتبر الزيت المستخدم من أكثر الثروات ضياعًا فِيْ العديد من البلدان، وإعادة تدوير النفط هُو فائدة للموارد، والسؤال هنا كيف يمكن إعادة استخدام النفط المستهلك وتحويله إلى شيء يمكن استخدامه، وتحقيق الربح وتوظيف العمالة.

عزيزتي أتحداك أن ترميها مرة أخرى زيت قلي مستعمل.

تم اكتشاف طرق لإعادة استهلاك زيت الطعام وتصنيع المنتجات المتعددة التي يمكن الحصول عليها منه، وانتشرت الشركات التي تتبنى هذا النشاط، حيث ثبت أن كل كيلو من زيت الطعام ينتج 9 لترات من الوقود، وأيضاً يمكننا أن ندرك حجم الأرباح التي يمكن جنيها ببساطة عن طريق جمع الزيوت.

استخدامات زيت الطعام المستعمل بالمنزل

لصنع صابون التنظيف ما عليك سوى مكونات سهلة وبسيطة وهِيْ

5 أكواب زيت طبخ مستعمل.

كوب دقيق

وربع كيلو من البوتاس

خطوات التحضير

قلب البوتاس فِيْ القليل من الماء حتى يختفِيْ.

ثم قم بإضافته إلى الزيت المستخدم والمصفى مع التحريك المستمر بملعقة خشبية.

ثم أضيفِيْ الدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على قوام سميك ومتماسك.

اتركيها قليلاً ثم اسكبيها فِيْ قوالب الصابون واتركيها حتى تجف تمامًا وتتجمد.

تليين الصدأ بزيت القلي المستخدم

يمنع الزيت المستخدم تكون الصدأ على الأسطح المعدنية.

مادة حافظة للجلد يستخدم الزيت المستخدم أيضًا لتنعيم تنجيد الجلد.

حماية الأواني حيث تعمل على حماية الأواني الجديدة من الصدأ والتقشير.

تنظيف الشفاط بالزيت المستعمل

يمكن تنظيف غطاء المحرك. باستخدام نفايات الزيوت نضع كَمْية من الماء وقليل من صابون التنظيف، نضع أجزاء الشفاط فِيْ ماء مغلي ونضع القليل من الصابون لمدة ربع ساعة، ثم نفرك الشحوم المتراكَمْة بسلك مغموس فِيْ الزيت المستخدم. ستلاحظ أنه تمت إزالة الدهُون بسهُولة.

دهن المفاتيح بالزيت

إذا التصقت المفاتيح أو لم تفتح الأبواب بسهُولة، ضع القليل من الزيت على المفتاح وستختفِيْ هذه المشكلة.

تلميع الخشب بالزيت

فِيْ حالة وجود خدوش على الخشب، استخدم الزيت مع الخل لتنظيف الأجزاء الخشبية بقطعة ناعمة ممزوجة بالمكوّنين، وذلك لتنظيفها وتلميعها لإزالة الخدوش.