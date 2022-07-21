كنز التبييض للبشرة السمراء والحصول على جمال رباني فوري وتحدي

كنز التبييض للبشرة السمراءمن أهم الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة هِيْ 10 درجات فورية، حيث تبحث كل فتاة عن بشرة صافِيْة وبيضاء وخالية من الشوائب. كريم طبيعي لجميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة أو الحساسة موقع ثقافني وهذه المقالة حول كيفِيْة التحضير كنز التبييض للبشرة السمراء لتفتيح بمقدار 10 درجات فورًا من أول مرة عام 2022.

مكونات كنز التبييض للبشرة السمراء

سنتعرف على المكونات التي سنستخدمها لتحضير التحضير بالمنزل وهِيْ كالتالي –

20 جرام من كريم البانثينول.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة حَلْيب بودرة.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

اليوم سوف نقدم لكَمْ، بطريقتنا الخاصة، تحضير كريم النشا والبانثينول لتفتيح منها ببضع خطوات بسيطة للغاية، وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاءًا، ثم نضع فِيْه كريمة البانثينول ونضيف إليه النشا ومسحوق الحَلْيب وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نغسل البشرة جيداً بالماء، ثم باستخدام منشفة، ونجفف الوجه جيداً حتى يصبح نظيفاً تماماً. وتوضع طبقة من الخليط على البشرة وتترك لمدة 30 دقيقة. ثم بعد فترة نقوم بغسل البشرة جيداً ونكرر الوصفة مرتين أسبوعياً لمدة شهر للحصول على نتائج تفتيح مبهرة والحمد لله.

فوائد النشا والبانثينول على البشرة

نعلم الآن بعض الفوائد الخاصة للنشا والبانثينول على البشرة وكيفِيْة استخدام الكريم بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج، وهِيْ كالتالي –

يجب خلط جميع المكونات جيدًا.

يزيل الكريم إلى حد كبير التصبغ والبقع الداكنة.

من أفضل كريمات التقشير والتبييض للبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة بشكل مثالي من أول استخدام للكريم.

يساعد على ترطيب البشرة وحَلْ جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

من هنا سنتعرف فِيْ الخطوات التالية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خليط لبياض البشرة أو الجسم، وهِيْ كالتالي –

يجب تنظيف البشرة وغسلها بغسول مرطب للبشرة. استخدم منشفة معقمة لتجنب الميكروبات والجراثيم. اعمل على توزيع الكريم بالتساوي على الوجه وتدليكه بعكس اتجاه عقارب الساعة.

نصائح للمساعدة فِيْ تبييض البشرة والجسم

نقدم لكَمْ بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد الجلد المترهل بشكل طبيعي دون تدخل جراحي وبدون تكلفة وذلك على النحو التالي –

نتأكد من شرب السوائل مثل الماء والعصير دائمًا دون توقف.

نقوم بتمارين لتنشيط الدورة الدموية فِيْ الجلد.

يفضل عدم تعريض نفسك لحرارة الشمس لفترات طويلة.

يجب أن تنام 8 ساعات فِيْ اليوم، ويفضل أن يكون ذلك على وسادة ناعمة.

فوائد النشا والخل على البشرة

الآن نتعرف على بعض فوائد النشا والخل على البشرة وكيفِيْة استخدام الماسك بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج، وهِيْ كالتالي