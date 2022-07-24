كنز رباني فِيْ بيتك..سر زيت الزيتون لتطويل الشعر وإنبات الفرغات وعلاج تساقط الشعر

سر زيت الزيتون لتطويل الشعر وإنبات الفجوة وعلاج تساقط الشعريعتبر تساقط الشعر من المشاكل التي يواجهها الكثير من الناس، لذلك يلجأون إلى زيادة كثافة الشعر ويلجأون إلى العديد من طرق التدريب والوصفات، واليوم إليكَمْ وصفات بزيت الزيتون لزيادة كثافة الشعر فِيْ 7 أيام فقط.

سر زيت الزيتون لنمو الشعر وإنبات الفجوة

ينصح باستخدام هذه الوصفة لعلاج مشكلة تساقط الشعر.

المكونات

زيت الزيتون.

وعاء.

بلسم.

ماء دافئ.

كيف تستعد

ضعي زيت الزيتون على نار هادئة حتى يصبح فاترا.

نضع زيت الزيتون على الشعر ثم ندلك فروة الرأس.

نضع الزيت على الشعر لمدة يوم كامل ويمكن وضعه على الشعر لمدة 30-45 دقيقة.

ثم ضعي البلسم فِيْ الشعر.

يمكن تكرار هذه الطريقة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع.

زيت الزيتون وجوز الهند لنمو الشعر.

زيت الزيتون من الزيوت التي تساعد على زيادة كثافة الشعر.

المكونات

3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

صابون للشعر.

مكيف الشعر.

كيف تستعد

اخلطي كوبًا صغيرًا من زيت جوز الهند وكوب صغير من زيت الزيتون فِيْ وعاء.

ضعي المكون على الشعر واتركيه لمدة نصف على الأقل لمدة 12 ساعة.

نغسل شعرنا بالشامبو ثم نضع بلسم للشعر.

فوائد زيت الزيتون لكثافة الشعر