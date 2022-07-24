كنز رباني فِيْ بيتك..سر زيت الزيتون لتطويل الشعر وإنبات الفرغات وعلاج تساقط الشعر

سر زيت الزيتون لتطويل الشعر وإنبات الفجوة وعلاج تساقط الشعريعتبر تساقط الشعر من المشاكل التي يواجهها الكثير من الناس، لذلك يلجأون إلى زيادة كثافة الشعر ويلجأون إلى العديد من طرق التدريب والوصفات، واليوم إليكَمْ وصفات بزيت الزيتون لزيادة كثافة الشعر فِيْ 7 أيام فقط.
سر زيت الزيتون لنمو الشعر وإنبات الفجوة
ينصح باستخدام هذه الوصفة لعلاج مشكلة تساقط الشعر.
المكونات
- زيت الزيتون.
- وعاء.
- بلسم.
- ماء دافئ.
كيف تستعد
- ضعي زيت الزيتون على نار هادئة حتى يصبح فاترا.
- نضع زيت الزيتون على الشعر ثم ندلك فروة الرأس.
- نضع الزيت على الشعر لمدة يوم كامل ويمكن وضعه على الشعر لمدة 30-45 دقيقة.
- ثم ضعي البلسم فِيْ الشعر.
- يمكن تكرار هذه الطريقة مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع.
زيت الزيتون وجوز الهند لنمو الشعر.
زيت الزيتون من الزيوت التي تساعد على زيادة كثافة الشعر.
المكونات
- 3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.
- 3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.
- صابون للشعر.
- مكيف الشعر.
كيف تستعد
- اخلطي كوبًا صغيرًا من زيت جوز الهند وكوب صغير من زيت الزيتون فِيْ وعاء.
- ضعي المكون على الشعر واتركيه لمدة نصف على الأقل لمدة 12 ساعة.
- نغسل شعرنا بالشامبو ثم نضع بلسم للشعر.
فوائد زيت الزيتون لكثافة الشعر
- لزيت الزيتون العديد من الفوائد التي تستخدم فِيْ حماية الشعر وزيادة كثافته.
- يعمل على حَلْ العديد من مشاكل الشعر والعناية بجماله.
- يزيل القشرة والقمل حيث يستخدم باستمرار لضمان القضاء عليها.
- يساعد زيت الزيتون على زيادة نمو الشعر وكثافته والحفاظ عليهما.
- يساعد الزيتون فِيْ علاج أطراف الشعر المتقصفة مما يزيد من صحة وكثافة الشعر.
- يقلل زيت الزيتون من تجعد الشعر لأنه مفِيْد للشعر الكثيف.
- يزيد من نعومة الشعر الكثيف.
- يزيد زيت الزيتون من نعومة الشعر.
- يزيد زيت الزيتون من لمعان الشعر وجماله فِيْجعله يبدو جميلاً.
- يساعد على تسهِيْل التمشيط.
- كَمْا يستخدم زيت الزيتون مع العديد من الوصفات الطبيعية لزيادة كثافة الشعر والمحافظة عليه.
- مثل وصفة زيت الزيتون مع الأفوكادو التي تحتوي على فِيْتامينات مثل أ، ب، هـ.
- وصفة لزيت الزيتون بالعسل لترطيب الشعر.