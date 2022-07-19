كنز ربناني فِيْ منزلك..بملعقة واحدة  ملح واحدة تخلصي تماماً من شيب الشعر المبكر بدون صبغات ومواد كيميائية

تخلص تماما من الشيب المبكر للشعر بدون صبغات أو مواد كيماوية، يمكن استخدام الملح لإزالة الشيب والتخلص من الشعر الأبيض الذي يسبب الإحراج لمن يعاني منه، حيث أن مشكلة الشيب يعاني منها عدد كبير من اشخاص. بالرغم من صغر سنهم ويريدون الحَلْول التي تساعد فِيْ حَلْ هذه المشكلة، بالإضافة إلى إخفاء الشيب، وفِيْ السطور التالية سوف نشرح كيفِيْة استخدام الملح للتخلص من الشيب.

تخلص تمامًا من الشيب المبكر للشعر.

قد يعاني الكثير من الأشخاص من الشيب المبكر، والآن من خلال موقع ثقافني سنقدم لكَمْ الطريقة الأكثر دقة للتخلص من الشيب.

كيفِيْة استخدام الملح للتخلص من الشيب

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تحضير وصفة الملح لإزالة الشيب وتخلص منه

المكونات

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة من القهُوة

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من الحناء

ملعقة كبيرة زيت سمسم.

كيف تستعد

نضع الملح فِيْ وعاء ونضيف الفازلين ويخلط جيدا.

ثم نضيف زيت السمسم وزيت الزيتون ونخلطهم مع باقي المكونات.

نضع الحناء مع النشا والقهُوة ونخلطهم جيداً ثم نضيفهم إلى خليط الزيت.

قلب جميع المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة، ثم اتركها جانبًا لمدة ربع ساعة على الأقل.

لتتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الخليط على الشعر مع التركيز شعر أبيض .

. لكن يجب تطبيق الخليط لتنظيف وتمشيط الشعر بالكامل بدون تشابك.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل.

بعد مرور الوقت، قم بإزالة القبعة من الرأس وغسلها جيدًا بالماء الدافئ والشامبو.

لإزالة أي أثر للوصفة على الشعر.

ملح وكاكاو لإنهاء الشيب

وصفة ملح أخرى. للقضاء على الشيخوخة المبكرة للشعر.

مكونات وصفة الكاكاو للشعر الرمادي

كوب زبادي.

أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة من القهُوة

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الجلسرين الخام.

كيف تستعد