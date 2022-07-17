كنز ربناي فِيْ بيتك..أخلطي زيت الزيتون مع القرنفل وشاهدي ماذا يحدث لن تستغنى عنه طول حياتك

امزج زيت الزيتون مع القرنفل وراقب ما يحدث، فلن تخلو منه لبقية حياتك.يعتبر كل من زيت الزيتون وزيت القرنفل من المواد الطبيعية المفِيْدة للبشرة والجسم بشكل عام، لما لهما من فوائد عديدة لصحة الجسم والشعر، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدامهما فِيْ العديد من الوصفات الطبيعية من أجل من الحفاظ على الجلد والجسم كله، وهناك العديد من الوصفات التي يمكن القيام بها باستخدام زيت الزيتون والقرنفل، وفِيْ السطور التالية سوف نشرح فوائد استخدام القرنفل وزيت الزيتون.

اخلطي زيت الزيتون مع القرنفل

قد لا يدرك الكثيرون أهمية وفوائد زيت الزيتون مع القرنفل وما يحدث للجسم عند تناوله

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والقرنفل

بعد معرفة الفوائد المذهلة لزيت الزيتون مع القرنفل، يجب أن نعرف كيف نصنع هذا الخليط، باتباع الآتي

المكونات

كوب ماء ساخن.

قرنفل.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كيف تستعد

ضعي القرنفل فِيْ كوب من الماء الساخن، وغطي الكوب واتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل.

ثم صفِيْ القرنفل من الماء وأضيفِيْ زيت الزيتون واخلطيهم.

يمكن بعد ذلك إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى المزيج لزيادة القيمة الغذائية وتعزيز المزيج.

يؤخذ الخليط قبل نصف ساعة من مَوعِد النوم، على الأقل مرتين فِيْ الأسبوع.

فوائد استخدام زيت الزيتون مع القرنفل

هناك العديد من الفوائد الصحية لاستخدام زيت الزيتون مع القرنفل، ومنها ما يلي

يساعد استخدام زيت الزيتون مع القرنفل على ترطيب البشرة جيداً.

يعمل زيت الزيتون والقرنفل على تحسين الدورة الدموية فِيْ الجسم.

استخدام هذا الخليط يساعد فِيْ تخفِيْف وجع الاسنان.

يمكن استخدام القرنفل مع زيت الزيتون ووضعه على الجلد.

فِيْ حالة وجود أي عدوى فإنه يخفف من آلام الجلد.