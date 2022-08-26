“كنز علي بابا”.. البلطان يكشف سر ميركاتو الشباب القوي

علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب، على فوز فريق على ضيفه الباطن، فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

فاز الفريق الأول لكرة القدم نادي الشباب على ضيفه الباطن 3-صفر فِيْ مباريات الدور الأول من دوري روشان السعودي.

وبهذه النتيجة، قفز الشباب إلَّى صدارة ترتيب دوري الروشان السعودي، بعد أن أضاف النقاط الثلاث الأولى وسجل 3 أهداف.

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وقال البلطان فِيْ تصريحات متلفزة “الحمد لله على النصر، كانت البداية متوسطة وليست كبيرة كَمْا يتصور البعض.

وأضاف “المدرب ما زال يتعرف على اللاعبين ولم نصل إلَّى المستوى المتوقع. أعتقد أن لدينا اجتماعين أو ثلاثة لنرى الفريق كَمْا خططنا له”.

وردا على سؤال حول سرية مهام الفريق فِيْ السوق الصيفِيْ، قال البلطان مازحا “حصلنا على كنز علي بابا”، وتابع حديثه “حسن التدبير هُو ما يميز الشباب، ونحن فقط ننفق 2 مليون و 600 ألف دولار خلال الصيف. فترة الانتقالات، قوة الدوري السعودي وسمعته ساعدت الشباب بالتعاقدات “.

وختم “أصعب مفاوضات للسوق الصيفِيْ كانت آرون بوبيندزا التي استمرت 4 أشهر و 10 أيام، وتحدثت مع الجميع فِيْ قطر لأتمكن من حسم الصفقة، وهكذا كان الأمر”.

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