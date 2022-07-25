“كنز فِيْ بيتك” عندك مكن حَلْاقة قديم اوعى ترميه تعالى اقولك تستخدميه فِيْ ايه

نستخدم ماكينات الحَلْاقة عدة مرات ثم ينتهِيْ بهم الأمر فِيْ سلة المهملات، لكنك لا تعلم أنه يمكن إعادة تدوير ماكينات الحَلْاقة واستخدامها لجعل الأشياء التي تجعل الحياة أسهل فِيْ المنزل وإضفاء مظهر جديد على المكان. نعرض فِيْ هذا المقال يمكنك استخدام ماكينة الحَلْاقة بدلاً من التخلص منها.

منظم اكسسوارات البنات

المعدات المستعملة

أربع سكاكين أزلنا منها الرأس.

لفة كرتون لمناشف المطبخ.

بندقية الشمع

رش لون الذهب.

غطاء جرة

كيف يعمل المنظم

نحضر لفافة الورق المقوى ونضع الشمع فِيْ الأسفل ونلصقه على الغطاء ونثبت اللفة فِيْ منتصف الغطاء.

نغلق فتحة اللفة فِيْ الأعلى ونضع الشمع عليها ونلصق عليها قطعة من الورق المقوى ونخفف بقايا الطعام من قطعة الكرتون.

نصنع ثقبًا فِيْ البكرة بالسكين، ثم نضع الشمع بالداخل، ونحضر ماكينة الحَلْاقة، وفِيْ الأعلى نضع الشمع أعلى الرأس أيضًا، ونلصقه فِيْ هذه الفتحة، ونكررها ثلاث ثقوب وثبتها جيدًا على الأسطوانة.

نلصق فِيْ الجزء السفلي من الغلاف أي شريط متوفر لديك لتشكيله، وفِيْ الجزء العلوي من اللفة يمكنك لصق زهرة اصطناعية لإضفاء مظهر أنيق عليها، وعلى اللفة نفسها يمكنك تزيينها حسب رغبتك.

ثم نرش كل شيء برذاذ الذهب حتى يتم تغطيته بالكامل بهذا اللون ونتركه يجف ثم نضع ملحقاتنا.

كيفِيْة صنع إناء بالسكين

المعدات المستعملة

علبة تونة فارغة.

أربع سكاكين مقطوعة الرأس.

بندقية الشمع

شريط اسكيمو (حبات بيضاء).

رش لون الذهب.

كيف تستعمل