كنز متجدد.. مصر مستقبل طاقة العالم “الخضراء”

على طريق استشراف مستقبل نظيف وأن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة، تمضي مصر بخطى متسارعة فِيْ مشاريع التحول الخضراء العملاقة.

دعم غير مسبوق للطاقة الخضراء

من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 10 سبتمبر 2022، أن قطاع الطاقة الخضراء يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياته، مستغلاً ثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، السبت، تارجي بيلسكوج الرئيس التنفِيْذي لشركة “سكاتيك” النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، فِيْ بيان على صفحته على فِيْسبوك، إن الاجتماع تناول بحث التعاون مع شركة “سكاتيك” النرويجية فِيْ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ 3 جيجاوات من طاقة الرياح. وذلك فِيْ إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. .

بدوره، أشار رئيس شركة “سكاتيك” إلَّى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر فِيْ مجال الطاقة النظيفة، خاصة فِيْ ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ فِيْ نوفمبر المقبل.

وأشار إلَّى أن ثراء مصر بمصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة فِيْ العالم، مما يعزز فرص الاستثمار الواعدة فِيْ هذا المجال.

مركز عالمي للاقتصاد الأخضر

مصر لديها تجارب رائدة مع شركاء التنمية فِيْ تنفِيْذ مشاريع التكَيْفَ والتخفِيْف من تداعيات تغير المناخ، حيث تشمل المحفظة المستمرة لوزارة التعاون الدولي أكثر من 11 مليار دولار فِيْ التمويل فِيْ هذا الإطار، وفِيْ ضوء سعي الدولة للتحول الأخضر.، وتعزيز الانتعاش الشامل والمستدام، وتنفِيْذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ستكون هناك فرصة لمزيد من التعاون فِيْ تمويل مشاريع التنمية الخضراء.

فِيْ موازاة ذلك، تقوم مصر بتنفِيْذ خطط طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفِيْز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفِيْذ مشاريع التكَيْفَ والتخفِيْف من تداعيات تغير المناخ، وإنتاج الهِيْدروجين الأخضر. .

تهدف مصر إلَّى التحول إلَّى اقتصاد أخضر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يساهم الاقتصاد الأخضر حاليًا بنحو 8 تريليون دولار عالميًا، ومن المتوقع أن يصل إلَّى حوالي 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية توفِيْر العديد من فرص العمل المتعلقة بالاقتصاد الأخضر لأكثر من 380 مليون شخص.

وتحرص الدولة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فِيْ توليد الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة من الهِيْدروجين الأخضر كَمْصدر للطاقة النظيفة.

فِيْ سبتمبر 2022، أصدرت مصر أول سنداتها الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل مشاريع، لتأخذ زمام المبادرة فِيْ التحول إلَّى الاقتصاد الأخضر، واعتبرتها ستاندرد آند بورز واحدة من ثلاث إصدارات سندات فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اليوم، أبرز الإجراءات الحكومية المستهدفة فِيْ مجال التحول إلَّى الاقتصاد الأخضر – وفقًا لوزارة المالية – هِيْ تحسين نظام الإيرادات والضرائب لتشجيع الانتقال إلَّى الأنشطة الخضراء وتقليل الانبعاثات، واقتراح نظام للحوافز و مبادرات لدعم الانتقال إلَّى الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات، والتوسع فِيْ استخدام أساليب التمويل الأخضر، واستهداف 50٪ من الاستثمارات الحكومية الموجهة إلَّى المشاريع التي تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم فِيْ الحد من الانبعاثات.

مع تسارع الإنجازات المصرية فِيْ مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة تقريرًا ذكر فِيْه أن مصر تعمل على تكثيف المبادرات الرامية إلَّى تحسين المؤهلات البيئية للبلاد وتسريع انتقالها إلَّى مستوى منخفض. -اقتصاد الكربون قبل COP27.

وقال التقرير إن استضافة مصر لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ، كفرصة لتعزيز العمل المناخي الدولي، وتوحيد مطالب الدول الأفريقية والنامية، خاصة فِيْما يتعلق بقضايا التمويل والتكَيْفَ مع آثار تغير المناخ.