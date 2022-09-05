كنو يدعم الهلال أمام الزمالك.. وطلب عاجل من بن نافل

كشف الإعلامي أحمد العجلان، بمفاجأة مدوية، عَنّْ مَوعِد عودة محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، للمشاركة مع المتصدر فِيْ المباريات.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ مايو الماضي إيقاف كنو لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار تجديد تعاقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، رغم توقيع منافسه النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.

ويستعد الزعيم لمواجهة نظيره المصري الزمالك، الجمعة المقبل، فِيْ كأس سوبر لوسيل، على استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة، وهُو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2022، حيث المواجهة. بين السعوديين ستقام. وفرق ابطال الدوري المصري.

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– كنو يعيد التعامل مع الهلال

كتب الإعلامي أحمد العجلان، عبر حسابه الشخصي على موقع المدونة القصيرة “تويتر”، “من المتوقع أن تشهد مواجهة الهلال والزمالك فِيْ كأس سوبر لوسيل دخول النجم محمد إبراهِيْم كنو على قائمته. نظرًا لأن المباراة هِيْ (ودية دولية) من نفس طبيعة مباريات (يوم FIFA)، فإن الهلال سيتواصل مع السلطات المعَنّْية للتأكد مما إذا كان اللاعب يمكنه المشاركة أم لا.

وفِيْ السياق ذاته، أكدت صحيفة الجزيرة أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بعث برسالة رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعلام عَنّْ مَوعِد انتهاء عقوبة محمد كنو. .. وعودته للمشاركة فِيْ المباريات الرسمية مع الزعيم، حيث لم تتلق الإدارة أي رد حتى الآن.

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