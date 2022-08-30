“كهرباء دبي” تعزز مكانتها بين العلامات التجارية الأقوى بالعالم

عززت هِيْئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مكانتها فِيْ قائمة المرافق الأكثر قيمة فِيْ الشرق الأوسط والعلامة التجارية الأسرع نمواً فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

احتلت شركة كهرباء دبي المرتبة الثالثة على قائمة المرافق الأكثر قيمة فِيْ الشرق الأوسط، واحتلت هِيْئة كهرباء ومياه دبي المرتبة الثالثة فِيْ فئة العلامات التجارية الأسرع نمواً فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عَنّْ “براند فاينانس” لأقوى العلامات التجارية وأكثرها قيمة فِيْ العالم لعام 2022.

وأشار التقرير إلَّى النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب العام للهِيْئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن قوة العلامة التجارية للهِيْئة لعبت دوراً أساسياً فِيْ تحقيق هذا النجاح، مشيراً إلَّى الأهمية التي توليها الهِيْئة للاستدامة والاستدامة. الطاقة الخضراء، لتحقيق الحياد الكربوني.

سجل حافل بالإنجازات العالمية

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي، عَنّْ فخره بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلَّى سجل الهِيْئة الحافل بالإنجازات الدولية المرموقة، لافتاً إلَّى أن هذا التصنيف العالمي يعكس مكانة الهِيْئة بين الأبرز. المؤسسات الخدمية فِيْ العالم.

وأضاف نعمل فِيْ الهِيْئة فِيْ إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات التي أصبحت فِيْ طليعة المؤشرات العالمية فِيْ مختلف المجالات. لا تدخر هِيْئة كهرباء ومياه دبي جهداً فِيْ دعم الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، بما فِيْ ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي لتحييد الكربون 2050، لتوفِيْر 100٪ من الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

يكَمْن سر نجاح الهِيْئة فِيْ تطبيق مبادئ وممارسات التميز فِيْ جميع عملياتها وأنشطتها وعمليات التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلَّى إدراجها فِيْ الثقافة المؤسسية للهِيْئة.

وقال إن هِيْئة كهرباء ومياه دبي تمتلك بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات من خلال أنظمة ذكية ومترَابِطْة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يساهم فِيْ جعل دبي المدينة الرائدة. أسعد وأذكى مدينة فِيْ العالم، وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه لمواكبة خطط دبي. تنمية حضرية واقتصادية طموحة من خلال عمليات التخطيط القائمة على أحدث أدوات استشراف المستقبل.

حققت فرق العمل فِيْ الهِيْئة إنجازات غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي. نتائج الهِيْئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية فِيْ كثير من المؤشرات. فِيْ عام 2022 بلغت نسبة الفاقد فِيْ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء فِيْ الإمارة 3.3٪ مقابل 6-7٪ فِيْ أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت نسبة الفاقد فِيْ شبكات المياه 5.3٪ مقابل 15٪. فِيْ أمريكا الشمالية، أحد أدنى المعدلات فِيْ العالم. بلغ معدل كفاءة الطاقة فِيْ محطات توليد الكهرباء التابعة لهِيْئة كهرباء ومياه دبي 90٪.

وحققت الهِيْئة رقما قياسيا عالميا جديدا فِيْ متوسط ​​انقطاع التيار الكهربائي لكل مشترك، حيث سجلت دبي فِيْ المتوسط ​​1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك سنويا خلال عام 2022، مقابل 15 دقيقة فِيْ مجموعة مختارة من شركات الكهرباء فِيْ دول الاتحاد الأوروبي.

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قدمت الهِيْئة خدماتها لـ 1،126،121 عميلًا، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافر والموثوقية.