كهربا يستقر على موعد دفع غرامة الزمالك

قرر محمود عبد المنعم كهربا، أول لاعب في فريق النادي الأهلي لكرة القدم، دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.

عقوبة كهربائية

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف لاعب الأهلي محمود كهربا لمدة 6 أشهر حتى يدفع الغرامة التي تخص الزمالك.

وبلغت القيمة النقدية لعقوبة محمود كهربا 2.8 مليون دولار بفائدة 5٪ على القيمة الأساسية البالغة 2.4 مليون دولار بعد أن تبين أنه هرب من الزمالك.

موقف الكهرباء من دفع غرامة الزمالك

وطالب كهربا إدارة الزمالك بدفع المبلغ على أقساط عبر بعض الوسطاء لكن الإدارة البيضاء رفضت وطلبت المبلغ كاملاً.

رفضت إدارة الزمالك طلب كهربا بدفع المبلغ للاعب بالكامل بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

يعود سبب قرار كهربا بدفع الغرامة بعد فترة الانتقالات إلى عدم استفادة الزمالك من الأموال والتعاقد مع اللاعبين في مواجهة الأزمة المالية التي تلوح في أفق القلعة البيضاء.

موقف الأهلي من عقوبة الكهربة

من جانبه اتصل السيد عبد الحفيظ بكهربا وأبلغه أن مجلس إدارة الأهلي سيؤيده بالكامل.

وأوضح أنه سيكون هناك لقاء بينه وبين محمود الخطيب في الأيام القليلة المقبلة.

تعليق الزمالك على عقوبة الكهربة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف النادي من المصالحة مع محمود عبد المنعم كهربا بعد إيقافه 6 أشهر.

وقال أمير في تصريحات متلفزة “الزمالك قوي ويعرف كيف يحصل على حقوقه، وأن لديهم ثقة في قضية محمود عبد المنعم كهربا”.

وأوضح “كهربا خسر قضيته في الفيفا والمحكمة الرياضية ورفضنا كل الحلول الودية والتزمنا باستلام أجر لاعبنا دفعة واحدة”.

وأكد “ما حدث سيكون درسًا لأي لاعب قبل أن يهرب من ناديه، وأي نادي يحاول دفع أي لاعب للهرب”.

مرتضى يعلق على إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي

وأكد مرتضى منصور في تصريحات صحفية أن قرار اللجنة التأديبية بوقف محمود كهربا عن العمل لمدة 6 أشهر اليوم يعد انتصارًا لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وأوضح “الحكم أكبر رد لمن يشكك في صحة عقد الكهرباء والموقف الصحيح لنادي الزمالك”.

وأكد “سنواصل موقفنا ولن نتنازل عن حق نادي الزمالك في حالة الكهرباء حتى نحصل على جميع حقوقنا”.

وختم “اتحاد الكرة يجب أن ينفذ القرار، وسيتم رفع شكوى جديدة في حال عدم دفع اللاعب الغرامة المفروضة عليه”.

الزمالك يعلن تفاصيل عقوبة محمود الكهرباء

أعلن نادي الزمالك، تفاصيل قرار الفيفا، إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما نهائيا بتغريم محمود عبد المنعم بتهمة كهربة مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

هذا بالإضافة إلى 5٪ فائدة على المبلغ من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

وقال أمير مرتضى “أصدرت لجنة الانضباط بالفيفا قرارا بوقف عمل محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر”.

وأشار إلى أن التعليق سيكون لحين سداد الغرامة المفروضة على الكهرباء لصالح نادي الزمالك والبالغة 2.8 مليون دولار.