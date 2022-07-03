كوادر نسائية ضمن مبادرة طريق مكة في بنغلاديش

ضمن فريق مبادرة طريق مكة بمطار شاه جلال بجمهورية بنغلاديش الشعبية، شاركت سيدات مؤهلات ومدربات من المديرية العامة للجوازات في استكمال أعمال الحجاج في غرفة المبادرة واستكمال الإجراءات الرسمية وأخذ الخصائص الحيوية الحجاج. من استفاد من المبادرة.

خدمة الحاج

وعبرت نائبة السكرتير الرقيب بدور بنت عبد الرحمن الغامدي عن سعادتها بهذه المشاركة التي تعد شرفا عظيما لخدمة الحجاج في أوطانهم وإظهار الصورة المشرفة للمملكة والمرأة السعودية بشكل عام.

وأوضحت النائبة الرقيب نوال عقيلي أن خدمة الحجاج واجب وشرف، معربة عن فخرها بخدمة ضيوف الرحمن وإنجاز أوراقهم بكل سهولة وراحة بال.

تمثيل المملكة

أعربت النائبة الرقيب زينب بخاري عن سعادتها بالمشاركة في مبادرة طريق مكة، واعتبرتها شرفًا للمشاركة في مبادرة خدمة ضيوف بيت الله، وتسهيل إجراءاتهم لأداء هذا الواجب العظيم الذي شرفنا الله به. بلد.

وفي السياق ذاته، قال الجندي الأول الجوهرة البلوي إن المشاركة في المبادرة شرف كبير لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم وتمثيل مملكتنا على أفضل وجه.

وقالت الجندية تغريد الصحاقي المشاركة في مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف بيت الله وتيسير إجراءاتهم لأداء هذا الواجب العظيم شرف عظيم، معربين عن فخرهم بتمثيل الوطن وخدمة ضيوف الرحمن. . .