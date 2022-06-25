كوادر نسائية مدربة تخدم ضيوف الرحمن من بوابة إرشاد الحافلات

يواصل مكتب إرشاد حافلة حجاج مكة تنفيذ خططه التشغيلية والتنفيذية لموسم حج هذا العام 1444 هـ، من خلال استقبال وتوصيل حافلات الحجاج إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة.

وأوضح نائب المدير العام للمكتب ياسر الكردي أن خطة المكتب لهذا العام تضمنت مكونا نسائيا وطنيا تم تدريبه وتأهيله بأعلى معايير الجودة والأداء لخدمة الحجاج، موضحا أن المكتب يضم نحو 40 سيدة. موزعين في مختلف المهام والوظائف في المكتب وداخل محطات الحافلات.

مهام الموظفات

وبين كردي أن مهام الكادر النسائي التي تعمل ضمن الخطة المكتبية لهذا العام 1444 هـ تتركز على متابعة العمل الإداري والميداني وإنجازه في الوقت المحدد، إضافة إلى عمل عدد من الكوادر النسائية داخل الحافلة. استقبال. محطات في نظام المناوبة كإدخال بيانات لحافلات الحجاج وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإيصالها مع مرافقة مرشدي الحافلات إلى مساكن الحجاج. وأوضحت مديرة الاتصالات الإدارية بالمكتب ميساء مرغلاني أن المكتب اهتمت الإدارة بتأهيل وتدريب الكوادر النسائية هذا العام لتكون جزءاً من منظومة الحج للعمل في خدمة الحجاج.

اجعل المهام أسهل

وأكد مرغلاني أن المكتب، تحت مظلة هيئة تنسيق مؤسسات أرباب الطواف، وبمشاركة الاتحاد العام للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، قدم دعما كبيرا لجميع كوادر العمل. وتأمين كافة التقنيات التي تسهل أداء مهامهم ضمن خطة موسم حج هذا العام 1444 هـ.