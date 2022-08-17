كواليس أخطر قضايا الهلال الدولية.. “أسرار لأول مرة”

كشف الإعلامي الرياضي بندر الروزيحان، عَنّْ مفاجآت كبيرة فِيْ أزمة النجم البرازيلي غابرييل فرانكو، مع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل.

قدم جبرائيل “استئنافًا” رسميًا ضد الهلال أمام محكَمْة الرياضة الدولية “كاس”. يطالب بتعويض مالي ضخم، أو عقوبات رياضية ضد النادي، بعد أن تراجع الأخير عَنّْ عقده معه، صيف 2022.

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ومناهج النجم البرازيلي. ويحدث ذلك بعد أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، سابقًا، شكوى تقدم بها اللاعب، فِيْ نفس الأمر.

* تفاصيل أزمة الهلال وجابرييل فرانكو

وفِيْ هذا السياق، اعترف الرويحان، فِيْ تصريحات تلفزيونية، بأن الهلال وقع تعاقدات أولية مع فريق كورينثيانز البرازيلي، ثم غابرييل كلوب. وقع لاعب

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن الهلال وضع بندا فِيْ العقود الأولية مع كورينثيانز يطالب بموافقة غابرييل وتوقيعه رسميا، خلال فترة معينة.

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وأوضح أن النجم البرازيلي لم يوقع خلال هذه الفترة الزمنية، لمنحه مجلس إدارة فهد بن نافل فترة أخرى ؛ لإتمام المعاملة.

وأضاف الرزيحان “اللاعب أبلغ الهلال، خلال الفترة الزمنية الجديدة، بأنه وافق على الانتقال للفريق، لكنه اشترط منحه تذاكر دخول دبي، الإمارات العربية المتحدة، حتى يتمكن من التفاوض”.

وأكد بندر الرزيحان، أن الهلال أعطى تذاكر لغابرييل دبي، لكن اللاعب غاب عَنّْ المَوعِد مرة أخرى، فسحب المدير عرضه، وكان فِيْ طريقه لتوظيف الكولومبي جوستافو كوييار، من فلامنجو البرازيلي.