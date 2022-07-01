كواليس اتفاق الاتحاد مع نونو سانتو.. “عام من المفاوضات”

فِيْ مفاجأة كبيرة توصل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي إلَّى اتفاق مع مدرب دولي كبير. إدارة أول فريق كرة قدم إبتداءً من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الاتحاد، الذي بدأ موسم 2022-2022 بشكل رائع، تعثر فِيْ الأسابيع الأخيرة ؛ التنازل عَنّْ لقب دوري المحترفِيْن السعودي، لصالح منافسه الهلال، بهزيمته فِيْ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفِيْن، أمام الفِيْحاء.

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هذا الانهِيْار الكبير فِيْ النتائج جعل الإدارة الاتحادية ؛ يتراجع عَنّْ تمديد عقد الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق كرة القدم الأول.

أفادت معلومات دولية ومحلية، أن الاتحاد توصل اليوم الجمعة إلَّى اتفاق رسمي مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

* خلف كواليس عقد الاتحاد مع سانتو ..

وفِيْ هذا السياق كشفت تقارير أخرى مشاهد مثيرة فِيْ اتفاق نادي الاتحاد مع سانتو. إدارة فريق كرة القدم الأول.

وأشارت التقارير إلَّى أن مفاوضات العميد مع المدير البرتغالي بدأت قبل عام، حيث كان الخيار الأول، قبل أن يتجه إلَّى كوزمين كونترا.

وأوضح أن المفاوضات تعثرت فِيْ تلك اللحظة. بسبب رفض نونو سانتو مغادرة أوروبا والانتقال إلَّى منطقة الخليج الفارسي.

وأشارت التقارير إلَّى أن الاتحاد قرر المحاولة مرة أخرى، هذا الصيف، مع سانتو، حيث قاد المفاوضات هذه المرة نائب رئيس النادي، أحمد كعكي.

أبرزت التقارير أن كاكي نجح فِيْ إقناع نونو إسبيريتو سانتو هذه المرة ؛ لقبول العرض ودخول مرحلة جديدة فِيْ مسيرته التدريبية.