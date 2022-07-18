كواليس اجتماع جارسيا وأبوبكر فِيْ النصر.. اتخاذ هذا القرار !

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المهاجم الكاميروني العظيم فنسنت أبو بكر، مع فريق النصر لكرة القدم الأول، قبل شهر من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وانضم أبو بكر، 30 عامًا، إلَّى صفوف النصر، صيف 2022، من أول فريق كرة قدم لنادي بشيكتاش التركي، على أساس انتقال مجاني.

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منذ وصوله إلَّى القلعة العالمية، سجل المهاجم الكاميروني العظيم 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، خلال 27 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.

* خلف كواليس لقاء رودي جارسيا وابو بكر “المقبل”.

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ لقاء مرتقب بين الفرنسي رودي جارسيا، المدرب الجديد لفريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وأبو بكر.

وأشارت التقارير إلَّى أن جارسيا سيبلغ فِيْنسينت أبو بكر بموافقته على البقاء مع العلمين فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. حيث يعرف إمكاناته التقنية الكبيرة.

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لكن رغم ذلك سيصدر المدرب الفرنسي تحذيرا للمهاجم الفائز. إذا لم يظهر بشكل جيد، فِيْ المباريات الودية للموسم الجديد، فسيتم الاستغناء عَنّْه.

وأشارت التقارير إلَّى أن رودي جارسيا سيواصل مراقبة أبو بكر حتى اليوم الأخير من ميركاتو. ثم سيقرر ما إذا كان سيحتفظ به أو يستغني عَنّْه والتوقيع رسميًا على مهاجم بديل.