كواليس “الجلسة الأخيرة” بين النصر وأبو جبل.. ماذا حدث

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء أزمة مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر مع الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل.

ووقع أبو جبل عقود ربطه بنادي النصر، لمدة ثلاث سنوات، من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 حتى 30 يونيو 2025، مقابل 6 ملايين يورو، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الزمالك المصري.

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ومع ذلك، تراجعت الإدارة الناصرية عَنّْ الصفقة، بعد الهجوم العَنّْيف الهائل عليها، وذهبت للتعاقد مع الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا.

وأثار هذا الانسحاب غضب الحارس المصري الدولي، الذي زاد من أزمته مع قلعة العالم، حيث طالب بتعويض مالي يصل إلَّى قرابة 100 مليون ريال سعودي.

* خلف كواليس جلسة الانتصار مع ابو جبل ..

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير مصرية كواليس “الجلسة الأخيرة” بين مسؤولي النصر وحارس المرمى محمد أبو جبل. لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

وذكرت تقارير أن مسؤولي النصر اقترحوا على أبو جبل إنهاء العقد “بالتراضي” مقابل تنازل النادي عَنّْ مورد العقد الذي حصل عليه اللاعب.

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وأوضح أن حارس مرمى مصر الحالي، الزمالك، رفض هذا الاقتراح، حيث أصر على الاستمرار مع فريق كرة القدم الأول، أو الحصول على تعويض مالي كبير، بالإضافة إلَّى كامل قيمة عقده.

وأكدت تقارير أن مجلس إدارة نادي النصر بدأ بالبحث عَنّْ ناد جديد لإعارة أبو جبل له، بعد عدم التوصل لاتفاق رسمي معه.