كواليس الجلسة المنتظرة بين سواريش وتخطيط الأهلي

قرر القائمون على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقد لقاء مع البرتغالي ريكاردو سواريس، بحضور محمود الخطيب، لبحث أسباب الهزيمة أمام بيراميدز.

تخطط لجنة التخطيط الأهلي لعقد اجتماع في الساعات القليلة القادمة مع ريكاردو سواريز، مدرب الفريق.

ويحضر الجلسة محمود الخطيب رئيس النادي ومشرف كرة القدم، لمناقشة أسباب انسحاب بيراميدز.

كما سيناقش سواريس خلال الجلسة تصريحاته التي أبرز فيها صعوبة تحقيق الأهلي للبطولة هذا الموسم بحسب بعض التحليلات التي أجراها.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نارية مع الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

تشهد صفوف الأهلي غيابات كثيرة قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن مباراة الأهلي والزمالك بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

كما تغيب الموزمبيقي لويس ميكسوني بسبب إصابة في أربطة الركبة الداخلية.

تأكد غياب حسين الشحات بعد أن أكدت الأشعة السينية إصابة حسين الشحات بقطع كامل في الغضروف.

أما محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، فقد تأكد عدم مشاركته في مباراة الأهلي والزمالك بسبب إجهاد عضلي، وأنه يحتاج إلى علاج لمدة 10 أيام.

سيغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي لمدة شهر بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة المستقبل.

كما تغيب الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي.

وخسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز، في آخر مباراة للشياطين الحمر في الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.