كواليس المران الختامي للهلال قبل مباراة الوحدة

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، ظهر اليوم الخميس، استعداداته الميدانية. التحضير للوحدة.

يستعد الهلال لمواجهة الوحدة فِيْ تمام الساعة 9 مساء غد على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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ركز تدريب الهلال على الجانب الفني والتكتيكي، حيث طبق المدرب رامون دياز سلسلة من الجمل التكتيكية، بالإضافة إلَّى فرض مناورة على جزء من الملعب.

فور انتهاء التدريبات، دخل لاعبو الهلال إلَّى موقع المعسكر. استعدادا لمباراة الوحدة فِيْ الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل الوحدة المركز 11 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

حقق الهلال الرقم القياسي الكامل فِيْ أول 3 أيام من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، بعد فوزه على الخليج بهدفِيْن نظيفِيْن والفِيْحاء بهدفِيْن بدون ركلة جزاء والفاتح بهدف نظيف.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

1 شاب 4 4 0 0 12 12 اثنين الاتحاد 4 3 1 0 6 10 3 فوز 4 3 0 1 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 5 9 أحد عشر وحدة 3 1 0 اثنين -1 3

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