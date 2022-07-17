كواليس تواصل محمد صلاح مع فيتوريا

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة بشأن تواصل محمد صلاح قائد فريق الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي مع البرتغالي روي فيتوريا المدرب الجديد للمنتخب الوطني في الفترة الحالية.

وقال عضو الجبالية في تصريحات متلفزة “طلب مني صلاح رقم هاتف فيتوريا فور تعيينه لاستقباله كقائد للفريق المصري”.

خلف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع روي فيتوريا

أكد حازم إمام أنه لم يجد صعوبة في التفاوض مع روي فيتوريا، باستثناء الكثير من التفاصيل في العقد.

وكشف عن حصوله على إذن من اتحاد الكرة بالسفر بمفرده إلى البرتغال لتسوية العقد مع فيتوريا.

وأضاف “أشكر أيضًا أشرف صبحي وزير الرياضة، لأنه دعمنا في هذا الملف، كما أبلغته بكل شيء قبل السفر لإغلاق العقد مع فيتوريا”.

وتابع “الوزير أراد مشروعًا لدعمنا، وليس مجرد تعيين مدرب للمنتخب الوطني، وهذه فكرة الاستعانة بفيتوريا لمدة 4 سنوات”.

وأضاف “كأس الأمم الأفريقية ليست معيارًا، وليست هدفنا الرئيسي، لكن بالطبع أتمنى الفوز بها”.

وختم “المدرب لا يزال مع الفريق مهما كانت نتائجنا في بطولة إفريقيا المقبلة”.

تفاصيل عقد فيتوريا مع المنتخب المصري

ووقع روي فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة حتى مونديال 2026.

يتلقى فيتوريا ومساعدوه 2 مليون و 400 ألف يورو سنويًا في تدريب المنتخب المصري.

تضم تشكيلة فيتوريا 4 مساعدين من البرتغال، بما في ذلك مدرب حراس المرمى.

فيما ستكون أول مباراة رسمية لفيتوريا مع مصر ضد مالاوي في مباراة الأمم الإفريقية في سبتمبر المقبل.