كواليس جديدة فِيْ مفاوضات الأهلي وسييرا.. “شرط كبير”

كشف الإعلامي الرياضي خالد بن سيف عَنّْ “شرط” واحد يفصل مدرب تشيلي خوسيه لويس سييرا عَنّْ إدارة فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

ويلعب الأهلي هذا الموسم فِيْ دوري الدرجة الأولى الأصفر. هذا بعد الانهِيْار التاريخي، نهاية العام الرياضي الماضي 2022-2022.

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ويحتل الراقي المركز الخامس فِيْ ترتيب الدوري الأصفر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.

* شرط يزيل سييرا من تدريب النادي الأهلي

وأوضح ابن سيف فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن إدارة الأهلي وضعت شرطًا على سييرا ؛ لإتمام المعاملة رسميًا.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن المدرب التشيلي لم يرد بعد على مسؤولي الأهلي ؛ إما بالموافقة أو الرفض.

وأوضح خالد بن سيف أن هذا الشرط أعلى من تأهل أول فريق كرة قدم إلَّى دوري المحترفِيْن مرة أخرى.

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وأكد ابن سيف أن سييرا بمجرد موافقته على هذا الشرط ؛ وسيكون المدرب الجديد لفريق الأهلي الأول لكرة القدم.

يشار إلَّى أن منفذ عَنّْاد الرشيد أعلن فِيْ وقت سابق أن جوزيه لويس سييرا ترك حسابات مجلس إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ.