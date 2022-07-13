كواليس جلسة سواريش مع بانون في الأهلي

يستعد المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدير النادي الأهلي، لجلسة مع المدافع المغربي بدر بانون، على هامش التدريبات ظهر اليوم.

تأتي جلسة Swaris مع Bannon بعد فشل انتقال الأخير إلى نادي قطر، خلال السوق الصيفي الحالي.

خلال الجلسة، يسعى Swaris إلى رفع الروح المعنوية لبدر بانون ويطلب منه التركيز على التدريب للفصل المقبل، لإعادة تشكيل الفريق الرئيسي.

وفي سياق متصل أبلغ البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب النادي الأهلي مديري الأهلي بضرورة تأجيل مناقشة ملف اللاعبين الأجانب.

قرار سواريس تأجيل الجلسة للوقوف على مصير أجانب الأهلي، بسبب حرصه على تجهيز لاعبيه لمباريات الدوري.

ورغبته في نقل أفكاره التكتيكية والتكتيكية إلى الفريق.

وأوضح سواريس لمسؤولي الأهلي أن ضيق الوقت بعد توليه المسؤولية الفنية منعه من إيصال فكرته إلى اللاعبين بسرعة.

هذا لأنه لعب مباريات متتالية ولم يكن لديه الوقت الكافي لتغيير أسلوب لعب الأهلي.

يريد سواريس أن يراقب عن كثب جميع اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي.

قبل أن يقرر مصيره البقاء في الفريق أو الرحيل في نهاية الموسم الحالي.