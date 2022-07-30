كواليس جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مباراة بيراميدز

عقد المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل مباراة بيراميديس القادمة.

يواجه الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم نظيره بيراميدز، غدا الاثنين، الساعة التاسعة صباحا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

وحرص فيريرا، خلال جلسته مع لاعبي الزمالك، على تحفيزهم قبل مباراة بيراميدز.

وشدد على أهمية الفوز على بيراميدز، من أجل اتخاذ خطوة أخرى نحو لقب الدوري.

وأوضح فيرير العديد من الأفكار التي سيتم تنفيذها في الدورات التدريبية للفريق والتي سيتم تطبيقها في مباراة بيراميدز.

مدحت شلبى وحاتم بطيشة يعلقان على مباراة الزمالك وبيراميدز.

يتصدر أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.