كواليس جلسة كهربا مع مسئولي الأهلي

ويسعى مديرو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لإيجاد حلول لمساعدة محمود عبد المنعم كهربا في أزمته مع نادي الزمالك بعد قرار القبض عليه.

وعقد كهربا عدة جلسات مع مسؤولي الأهلي لمحاولة إيجاد حلول لأزمته لدفع الغرامة من نادي الزمالك.

وهناك عدد من المقترحات من مسؤولي الأهلي لحل أزمة الكهرباء ..

ومن أبرز الحلول أن يتكبد النادي غرامة قدرها مليون دولار ويتحمل اللاعب باقي الغرامة الاقتصادية.

سيتم خصم المبلغ المالي الذي يتعين على النادي دفعه من إجمالي عقد اللاعب للسنوات المقبلة.

إذا تم تفعيل هذا الطلب، فسيقوم كهربا بتجديد عقده لمدة 4 مواسم أو خمس سنوات.

الاتفاق معه ووضع بنود جديدة بخصوص العقوبة ضمن العقد.

الاقتراح الثاني هو تورط كهربا في حملة إعلانية، كنوع من المساهمة في دفع الغرامة المالية، خاصة وأن الأهلي وظفه بصفقة انتقال مجانية.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز مساء السبت الموافق 16 يوليو الجاري في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة.