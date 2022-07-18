كواليس حديث الشناوي مع لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، تفاصيل جلسة محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الأول، مع اللاعبين، بعد الهزيمة أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

واجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز مساء السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وخسر النادي الأهلي هدفين مقابل لا شيء لصالح بيراميدز، ليجمد رصيده عند 48 نقطة.

تفاصيل جلسة الشناوي مع اللاعبين

وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني إن الشناوي طلب من اللاعبين عدم اليأس بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وأكد أن الهزيمة درس يجب أن يتعلموا منه بعد أدائهم الضعيف في الفترة الماضية.

وأوضح أن الشناوي طلب من اللاعبين الوقوف والتوفيق بين الجماهير بالفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأشار إلى أن الشناوي طمأن اللاعبين بأنهم جميعهم فقراء أمام بيراميدز وأن عليهم إيجاد مبرر لغضب الجماهير.

وختم “الشناوي طلب منهم الالتزام بتصحيح المسار بالفوز بكأس مصر على حساب الزمالك”.

يشار إلى أن الأهلي ونظيره الزمالك سيلتقيان الخميس المقبل 21 يوليو في نهائي كأس مصر.