كواليس خطيرة| امرأة تهدد نجم الهلال بـ”الحبس” وتاليسكا يخدع النصر

خلال الساعات الماضية اندلعت أزمة كبرى فِيْ الهلال والنصر. من الثنائي النيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وانضم إيغالو إلَّى الهلال، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022” قادماً من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الشباب.

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أما تاليسكا، فقد انتقل إلَّى النصر، صيف 2022، بعد رحلة ناجحة مع الفريق الأول لنادي جوانجزهُو إيفرجراند الصيني.

* أزمة إيغالو وتاليسكا تشعل الهلال والنصر

وفِيْ صدمة هزت المجتمع الرياضي السعودي، غاب الثنائي النيجيري والبرازيلي عَنّْ معسكري الهلال والنصر على التوالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

أعلن الهلال عَنّْ غياب إيغالو عَنّْ المعسكر “التحضيري” الأول لفريق كرة القدم فِيْ برمنغهام بإنجلترا. جاء لأسباب قانونية. إنها مشكلة عائلية.

هذه هِيْ الأسباب القانونية. وهُو يتألف من إصدار حكَمْ من محكَمْة إنجليزية يجبر إيغالو على “منح” نصف تركته لزوجته السابقة ؛ حيث سيهدد نجم الهلال بـ “السجن”، إذا دخل الأراضي البريطانية ؛ لعدم تنفِيْذ القرار.

من جهته، أكد النصر، بحسب مقربين من إدارة موصلي المعمر، غياب تاليسكا عَنّْ المعسكر “التحضيري” الأول لفريق كرة القدم فِيْ مدينة مريبة الإسبانية ؛ جاء لأسباب إنسانية.

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الأسباب الإنسانية لـ Talisca ؛ وتتكون من إقامة حفلات، للتبرع بأمواله للجمعيات الخيرية والأسر الفقيرة فِيْ بلده البرازيل.

– إذن .. هل أسباب إيغالو وتاليسكا القانونية والإنسانية “حقيقية”

من جانبهم تساءل الكثير من الإعلاميين عَنّْ مبررات الهلال والنصر. بسبب غياب إيغالو وتاليسكا من حقلي برمنغهام وماريبا على التوالي.

وفقًا لمختلف العاملين فِيْ مجال الإعلام ؛ غياب النجم النيجيري عَنّْ مجال القائد ؛ يصل إلَّى مطلبه بزيادة راتبه مرتين، بعد فوزه بلقب هداف دوري المحترفِيْن، الموسم الرياضي الماضي 2022-2022.

وبخصوص النجم البرازيلي أكد عدد من الإعلاميين أن غيابه عَنّْ التشكيلة الدولية كان بسبب “هُوسه” بعمله كَمْغني وتركيزه على كرة القدم.