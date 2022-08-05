كواليس صادمة| الهلال يخسر 10 نجوم.. ويصرخ “لن ننافس النصر”

يواصل نادي الهلال ومجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل “البكاء” على قرار غرفة تسوية المنازعات بحرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. من أجل تجديد عقد كنو رغم توقيع اللاعب لنادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية من عقده.

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من جهتها تقدمت إدارة الهلال بطلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. للسماح بتسجيل العروض الجديدة، هذا الصيف ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي فِيْ الاستئناف.

* طلب الهلال “اجراءات مؤقتة” .. رد مركز التحكيم

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة الرياضية أن طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من نادي الهلال استند إلَّى 3 نقاط. هِيْ

– تسجيل اللاعبين حسب الفئات العمرية، وقتهم ولى.

– لا يستطيع النادي التعويض عَنّْ حظر تسجيل اللاعبين من الفئات العمرية.

وسيفقد النادي 10 لاعبين يمثلون أول فريق سعودي لكرة القدم فِيْ مونديال 2022.

وأكد الهلال فِيْ طلبه أن هذه الأسباب ؛ سيؤثر على قدرة الفريق الأول لكرة القدم فِيْ المنافسة مع الأندية الأخرى ؛ فِيْ إشارة إلَّى النصر والاتحاد.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي لم يقتنع بهذه الأسباب. لذلك، رُفض طلب “التدابير المؤقتة” رسميًا.