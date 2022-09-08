كواليس قانونية خطيرة فِيْ قضية حمد الله “بعد تعليق العقوبة”

كشف المحامي عبدالله الشايع، عَنّْ الوضع القانوني فِيْ قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، وقرار مركز التحكيم الرياضي بوقف إيقاف اللاعب.

قرر المركز السعودي للتحكيم الرياضي تعليق عقوبة حبس حمدالله لمدة 4 أشهر، والتي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار شكوى نادي النصر، فِيْ القضية المعروفة فِيْ الإعلام باسم “تسجيلات الحمد الله”.

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وكان النصر قد تقدم بشكوى رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفِيْد بوجود سجلات تثبت مفاوضات نادي الاتحاد مع عبد الرزاق حمدالله بينما كان الأخير فِيْ فترة الحماية من عقده مع النصر. فترة التسجيل فِيْ فصل الشتاء.

وفِيْ حديث لصحيفة الجزيرة جاءت تصريحات الشايع فِيْ قضية الحمد الله كالتالي

يختص مركز التحكيم الرياضي بالنظر فِيْ موضوع ايقاف اللاعب حمدالله، حتى لو نص النظام الأساسي للاتحاد السعودي على عدم اختصاص المركز فِيْه، لأن العقوبة صدرت بقرار تضمن مجموعة. من الجمل، إحداها قابلة للاستئناف، وكلها فِيْ موضوع واحد “.

وبما أن الطعَنّْ بالنقض إجراء قضائي له مفعول إحالة القرارات الرياضية المستأنفة إلَّى مركز التحكيم الرياضي، فإن هذا الأثر له مفعول يسري على جميع القرارات ضد المحكوم عليهم إذا تعددت فِيْ قرار واحد، رغم أحكام بعضهم لا تقبل الاستئناف، لأن الأحكام الصادرة بحقهم تشير إلَّى الأمر نفسه.

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والعقوبة على نادي الاتحاد فِيْ قضية الحمدالله بمنع التسجيل لمدة هِيْ عقوبة مقبولة للطعَنّْ أمام المركز وفق المادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد، وهذا يؤثر على جميع الملعونين. فِيْ القرار، حتى لو كانت الأحكام الصادرة عَنّْ بعضها غير قابلة للاستئناف، ولكن إذا كان المحكوم عليه شخصًا واحدًا وكان القرار الصادر ضدهم غير قابل للاستئناف، لأنهم خارج اختصاص المركز.

علاوة على ذلك، لا يوجد تعارض بين المادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي واختصاص مركز التحكيم، لأن المركز يعترف ضمنيًا بهذا الاستثناء فِيْ المادة 4 من نظامه الأساسي.

كَمْا أنه لا يصح مقارنة عقوبة إيقاف اللاعب حمدالله بعقوبة الإيقاف بحق مهند الشنقيطي فِيْ الاستئناف، حيث تضمن القرار الصادر فِيْ قضية مهند جزأين ضد مهند، وضد نادي الاتحاد، كلاهما ليس لهما الحق فِيْ الاستئناف سواء بشكل جماعي أو فردي، لأن كلا العقوبتين غير قابلتين للاستئناف، وتنطبق أحكام المادة 62 على الأولى.

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