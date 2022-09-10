“كواليس مثيرة”.. كَيْفَ استبعد نونو سانتو هنريكي من قائمة الاتحاد

كشفت تقارير صحفِيْة، فِيْ الساعات الأولى من صباح السبت، مشاهد استبعاد البرازيلي برونو هنريكي من قائمة فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد الذي واجه الرائد.

تغلب الاتحاد على مضيفه الرائد 1-0، سجله المدافع أحمد حجازي، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 7 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليصعد إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد سجل الرائد بثلاث نقاط ليحتل المركز العاشر.

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– خلف كواليس إقصاء برونو هنريكي

وأكدت صحيفة الرياضية، أن البرازيلي نونو سانتو أبلغ مواطنه برونو هنريكي لاعب وسط الفريق بخبر استبعاده من قائمة المنتخب الذي يواجه الرائد خلال اللقاء الفني للمباراة.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن سانتو اتخذ قرارا باستبعاد هنريكي من قائمة الفريق بعد الجلسة التدريبية الرئيسية للمباراة، لكنه فضل إبلاغ اللاعب قبل بدء المباراة، حيث أكَمْل المدرب قائمة 7 أجانب. فِيْ الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله رغم غيابه فِيْ اليومين الأولين للاستيقاظ.

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