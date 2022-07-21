كواليس مران الأهلي الختامي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

كشف الصحفي محمد شبانة عن مشاهد من آخر جلسة تدريبية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال شبانة في برنامجه التلفزيوني إن سواريز كان مهتمًا بتدريب اللاعبين في اليومين الماضيين على ركلات الترجيح.

وأوضح أن سواريس كثف جلساته مع لاعبي الأهلي لإعدادهم نفسيا للمباراة.

كما تحدث معهم عن الأخطاء التي تحدث في الألعاب لمنع تكرارها.

وأشار إلى أن الثلاثي علي معلول ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر برعوا في الركل.

فيما تألق الشناوي في إيقاف 4 تسديدات من أيمن أشرف وحمدي فتحي وألبو ديانج ومحمد شريف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يلتقي فريق الزمالك الكروي الأول مع نظيره الأهلي، الخميس المقبل 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.

القائمة المرتقبة للنادي الأهلي

وبحسب ما ورد ستضم قائمة الأهلي 22 لاعباً، وهم على النحو التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبرت.

خطوط الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، محمود متولي.

خط الوسط عليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

أحمد عبد القادر، محمد محمود، صلاح محسن، وليد سليمان، وزياد طارق.

خط الهجوم محمد شريف وحسام حسن في خط الهجوم.

وتشهد القائمة عودة محمد هاني ومحمود متولي في حين يغيب أحمد نبيل قوجة.