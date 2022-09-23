“كواليس مفاجئة”.. أسرار أزمة صاحب واقعة “البصق” مع إدارة الرائد

وأوضح المحامي الرياضي أحمد الشيخي، تفاصيل قضية المدافع البرازيلي رينيه سانتوس مع إدارة نادي الرائد، وعدم السماح له بالمغادرة رغم توقيعه على براءة ذمة مالية.

وقال أحمد الشيخي فِيْ تصريحات متلفزة لبرنامج “برا 18” “لم يتقاضى اللاعب البرازيلي رينيه سانتوس راتب أربعة أشهر، بالإضافة إلَّى دفعة فِيْ العقد المحدد فِيْ مَوعِد محدد، وهُو ما فعله. . لا تستقبل “.

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وتابع المحامي “بعد أن أرسل اللاعب إخطارًا للنادي، تم دفع دفعة شهرية إضافِيْة للدفعة المخطط لها مسبقًا”.

وأضاف الشيخي “انتهى العقد بين اللاعب ونادي الرائد ورغم ذلك لم يتمكن رينيه من مغادرة الرياض لعدم وجود تأشيرة دخول”.

وأشار القانوني الرياضي إلَّى أنه تم خصم 5٪ من راتب اللاعب لحادثة البصق التي وقعت من المدافع البرازيلي خلال مواجهة الوحدة فِيْ دوري الروشن.

قررت لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف رينيه سانتوس لست مباريات، فِيْ إطار البصق على لاعب الوحدة، فِيْ مباراة الفريقين، فِيْ الجولة الثانية من مسابقة الدوري. شبه الجزيرة العربية.

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وتابع الشيخي “أشارت المعلومات إلَّى أن اللاعب ذهب إلَّى جهات غير رياضية، لمنعه من السفر، بالإضافة إلَّى سبب تأخر اللاعب فِيْ 3 رواتب ودفعة واحدة، حيث أنهى اللاعب عقده”.