كواليس مفاجئة.. سر مثير وراء غياب تاليسكا وحَقيْقَة طرده من النصر

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، عَنّْ مشاهد مثيرة حول “غياب” النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، عَنّْ معسكر الفريق الأول لكرة القدم بمدينة مريبة الإسبانية.

ويغيب تاليسكا عَنّْ تمركز نادي النصر بمدينة مريبة الإسبانية، الذي انطلق فِيْ 22 يوليو الجاري، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، حتى الآن.

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كان هناك أنباء قوية، أن حفلات النجمة البرازيلية ؛ هِيْ السبب الحقيقي فِيْ غيابها عَنّْ معسكر القلعة الدولي “ثانوية”.

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وفِيْ هذا السياق، نفى الشهري، فِيْ تصريحات تليفزيونية، أن تكون الحفلات قائمة ؛ سبب غياب أندرسون تاليسكا عَنّْ ملعب نادي النصر.

وقال الإعلامي الرياضي “سر غياب تاليسكا عَنّْ معسكر نادي النصر إنساني بحت”.

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وقال مبارك الشهري إن تاليسكا تواصلت مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، ووضحت له الظروف الإنسانية التي أبعدته عَنّْ المعسكر.

وأوضح الشهري أن جارسيا تفهم ظروف النجم العالمي وأسس له برنامجًا تحضيريًا خاصًا، من أجل تنفِيْذه عَنّْد عودته للفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه سيغيب عَنّْ أول جولتين من المحترفِيْن. منافسة الدوري بالتعليق.

وأعلن الشهري أن أندرسون تاليسكا سيستمر مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر خلال الموسم الرياضي المقبل، نافِيْا أي أنباء عَنّْ رحيله هذا الصيف.