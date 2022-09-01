كواليس ميركاتو النصر.. “رونالدو ورحلة آل معمر العالمية”

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عَنّْ “مشاهد مثيرة” فِيْ سوق الصيف بالمملكة العربية السعودية، الذي أغلق أبوابه رسمياً عَنّْد منتصف الليل.

شهد الميركاتو السعودي “غياب” الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، الذين رفضوا عقودهم، فِيْ سياق قضية النجم الدولي محمد كانو.

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وأعلنت غرفة تسوية المنازعات، بدعم من مركز التحكيم الرياضي، عَنّْ حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. لتجديد عقد كنو رغم توقيعه لنادي النصر.

* مشاهد مثيرة فِيْ سعودي ميركاتو

وفِيْ هذا السياق، أعلن العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، المحاولة الجادة من جانب أحد الأندية السعودية للتعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، قبل إغلاق الميركاتو.

وأضاف الكاتب الرياضي “لكن .. المحاولة باءت بالفشل رغم أن عددًا من الأشخاص سافروا إلَّى مانشستر لإتمام الصفقة”.

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ارتبط اسم كريستيانو مع نادي الهلال طوال الموسم الماضي، لكن الفوز مرجح ؛ وهُو الذي حاول خطف الأسطورة البرتغالية، فِيْ الساعات الأخيرة من الميركاتو، خاصة بعد دعمه لحكَمْ الزعيم.

كَمْا أشار أحمد العجلان إلَّى أن رئيس نادٍ سعودي تواجد فِيْ أكثر من مدينة أوروبية خلال اليومين الماضيين ؛ حيث كان يحاول إبرام صفقة مع نجمتين عالميتين على الأقل، لكن المحاولات باءت بالفشل.

خلال الساعات الماضية أحجم عَنّْ السفر خارج المملكة فِيْ محاولة لتوظيف نجوم عالميين. أبرزهم هُو البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة.