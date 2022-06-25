كوب من ماء البصل سر حَلْ مشاكل شعرك تماماً ووداعاً للشعر القصير شعرك هِيْطول لنص ضهرك بسرعة الصاروخ

تسعى الكثير من الفتيات والنساء إلى الحصول على شعر كثيف وطويل، حيث أن كثرة استخدام المنتجات الكيماوية يسبب تلفًا وهشاشة فِيْ الشعر والعديد من المشاكل الأخرى، لكن استخدام الوصفات الطبيعية دائمًا هُو الأفضل لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية تسبب الضرر. . فِيْ الشعر. كَمْا يعمل الشعر على تغذية الشعر من الجذور.

البصل والعسل لزيادة كثافة الشعر

المكونات

بصلة واحدة

كوب زبادي.

ملعقة عسل.

طريقة التحضير

اولا نفرم البصل ناعما وخذ عصيره عن طريق ترشيح البصل جيدا.

ثانياً يضاف الزبادي والعسل مع التحريك المستمر حتى يتم الحصول على خليط متجانس للاستعمال.

ثالثًا بعد ذلك يوضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف وعلى جميع أجزاء الشعر.

رابعاً تحضر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى يتم الحصول على نتيجة فعالة.

ماء الأرز لنمو الشعر.

يحتوي ماء الأرز على العديد من الفِيْتامينات والمعادن التي تفِيْد الشعر وتجعله ناعمًا وصحيًا، ويمكن تحقيق ذلك باتباع خطوات قليلة.

المكونات

كَمْية كافِيْة من الأرز.

كَمْية كافِيْة من الماء.

طريقة التحضير

أولاً يوضع الماء فِيْ إناء ويوضع على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه الأرز.

ثانياً ثم يصفِيْ الأرز من الماء ثم يوضع الماء فِيْ قنينة ويكون نظيفاً.

ثالثًا يتم رش الشعر باستمرار حيث تعمل الوصفة على إطالة الشعر وتغذيته جيدًا.

فوائد ماء الأرز للشعر

يحتوي ماء الأرز على العديد من المعادن والفِيْتامينات المفِيْدة للشعر وله العديد من الفوائد الأخرى، منها