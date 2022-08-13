كودو ترعى نادي الميريا في الدوري الإسباني

أصبحت شركة مطاعم كودو، إحدى أشهر الشركات السعودية الرائدة في مجال الترميم في المملكة، الراعي الرسمي لنادي كرة القدم الإسباني الميريا، سفير الكرة السعودية في الدوري الإسباني الممتاز (الليغا).

ووقع العقد بين راكان الراشد رئيس مجلس ادارة كودو ومحمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي الميريا بحضور صاحب النادي المستشار تركي آل الشيخ.

وأوضح راكان الراشد أن مطاعم كودو تسعى دائمًا وتدعم المشاركة في تطوير أنماط الحياة الصحية والرياضية من خلال فلسفتها ومنتجاتها الفريدة التي يتم تحضيرها طازجة أمام عملائها بمكونات طازجة وصحية عالية الجودة.

وأضاف “هذه الرعاية تتيح لنا الفرصة لكسب الكثير من المشجعين وعشاق الرياضة من خلال حب وشعبية كرة القدم، حيث أن نادي الميريا هو نموذج سعودي رائع في الدوري الإسباني، يعكس روح ورؤية المملكة على المستوى الدولي. المستوى ويتمتع بتفاعل ومتابعة عاليين داخل المملكة ”.

وتابع هدفنا دعم النادي لتحقيق إنجازات أكبر وتشجيع الشباب السعودي الواعد على المضي قدما في تبني أنماط الحياة الصحية والرياضية كما ينبغي.