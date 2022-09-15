كود إلغاء كول تون فودافون مجانا نهائيا 2022

كود إلغاء الكول تون فودافون مجانا نهائيا 2022، يمكن إلغاء القول تون فود فون مجانا في خدمة الكل بكل سهولة ويمكن ذلك عن طريق إدخال الكود التالي على الموبايل الخاص، وتتمكن من إلغاء الخدمة في أسرع وقت حيث قدمت شركة فودافون في جمهورية مصر العربية طرقا متعددة لإلغاء المول تون فودافون برقم الخدمة الصوتية، حيث وفرت الشركة الخدمات الترفيهية والعروض الخاصة بفودافون وباقات فليكس الجديدة.

خدمة الكول تون

خدمة الكول تون تقدمها جميع الشركات للهواتف المحمولة في مصر وتعد من الخدمات الخاصة بقيد فون الترفيهية وتمكن المتصل من سماء نغمات بديله عن الرنة الأصلية ، وقدمت شركة فودافون قائمة كبيرة من النغمات المخصصة ويمكن تفعيلها من خلال تكلفه هنا يا ثلاثة جنيهات شهريا ويمكن استخدام الخدمة الخدمة في اليوم.

شرح خدمه المول تون فودافون

تعتبر خدمه الكول تون فوندفون، من الخدمات التي ترتاح لكافة العملاء وهي تابعة للشركة المصرية فودافون، وهي من أبرز الخدمات المدفوعة وليست مجانية وبعض أن توجه المواطنين في المشاكل في انتهاء الرصيد يتساءل الكثير منهم عن سبب نفاذ الرصيد وهو الاشتراك الخطأ لخدمه المول تون وذلك من خلال النقر على النجمة أثناء إجراء المكالمة، وقدمت شركة كول فون العديد من الخدمات المجانية للمشتركين.

كيفية إلغاء كول تون فودافون مجانا 2022م.

يمكن إلغاء خدمه كول تون معبرة وسائل متعددة ويمكن اختيار الطريقة المناسبة لديك لإلغاء الخدمة دون تكلفه رصيد حيث يمكنك الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم المجاني 888 وكذلك يمكن الغاية من رقم فودافون أو أي شبكة بديله على الرقم 16888 بتكلفه الاتصال وهي 50 قرشا.

كود إلغاء الكول تون فودافون

يمكن إلغاء خدمه الكول تون عن طريق الاتصال بالعملاء لشركة فودافون وكذلك على الأرقام المرفقة في الأعلى، كما يمكنك مسح المول تون من خلال كتابه الكود الآتي على الموبايل0000000 * 055 #، ويمكن استعمال # 010 * 010ومتابعه الخطوات لكي تستطيع إلغاء الكول تون ويمكن إلى العميل للتأكد أكثر الذهاب إلى أقرب فرع لشركة فود فون جمهورية مصر العربية وإلغاء الخدمة عبر أحد الموظفين.

خدمه االكول تون هي خدمة في الحقيقة أنها مزعجة إلى كافة المواطنين ويمكن إلغاؤه عن طريق كود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأفضل طريقة لالغاءها وهي عبر رسالة نصية أو الذهاب إلى أحد فروع شركة فودافون المصرية.