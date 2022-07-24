كود فري فاير صالح للجميع 2022 اكواد Free Fire جديدة غير مستعملة تعمل 100%

كود إطلاق النار المجاني أحدث رموز لعبة إطلاق نار مجانية رموز غير مستعمل والموقع الرسمي أمامنا للحصول على الهدايا والمكافآت يعمل بنسبة 100٪، وذلك بسبب تزايد البحث عنها رموز حريق مجاني من قبل عشاق اللعبة فِيْ العديد من دول العالم، حيث انتشرت لعبة Free Fire فِيْ وقت قياسي منذ إطلاقها من قبل شركة الإنتاج، وتعتبر أكواد هذه اللعبة من بين أهم الأشياء التي يريد اللاعب الحصول عليها. لتتمكن من الاستفادة منها عن طريق استبدالها بالهدايا والجوائز المضمنة فِيْ كل رمز.

كود إطلاق النار المجاني

هناك العديد من المزايا التي توفرها لك هذه اللعبة، ومن بين هذه الميزات التي توفرها لك كود إطلاق نار مجاني سلسلة من الرقصات، بالإضافة إلى العديد من الأشكال المختلفة التي يتم تنشيطها مدى الحياة، وستحصل أيضًا على حزم أحجار خاصة يبلغ مجموعها أكثر من 99،999 جوهرة، بالإضافة إلى أحدث الأسلحة والذخيرة التي يستخدمها اللاعبون فِيْ هذه اللعبة.

اكواد فري فاير 2022 بدون استخدام

من خلال الأسطر التالية نعرض لكَمْ الأحدث رموز حريق مجاني والتي يمكنك استخدامها أثناء اللعب بكل سهُولة، ومن بين هذه الأكواد ما يلي

كود صندوق حزمة سلاح الببغاء الاستوائي RP4TXG29EXSJ ثم كود صندوق سلاح Lotte Rebel Academy KPHU7KHDRLKW كود جلد التنين SD19 RKJ1 75GR ثم رمز حزمة اليوم الوطني BGFDZBZC57 ومن هنا جاء رمز Master of Minds Weapon Box Lotte MNWENA5A8BLQE ثم رمز حالة بندقية عشوائي AK FFIC-RF85-4MZT ثم رمز المكافأة العشوائي FBSH-ARE1-ORBU5 كود للحصول على الأحجار الكريمة BOOY K4Y9 SGLM

موقع تبادل رمز إطلاق النار المجاني

لتفعيل هذه الرموز واستخدامها والاستفادة منها، يجب علينا القيام بذلك من خلال موقع مقارنة إطلاق النار المجاني يتم ذلك من خلال الخطوات التالية

أولاً، تدخل الموقع الرسمي للعبة، وهُو موقع Garina.

ثم ينقر اللاعب فوق رمز رمز الاسترداد.

ثم اكتب الكود فِيْ الحقل المخصص له.

ثم يتم استرداد الرمز بسهُولة للاستمتاع بأجمل الهدايا التي تمنحها كل من هذه الرموز.

رموز جلود Free Fire والأحجار الكريمة

الآن نعرض لك أحدث أكواد الإسكان تسديدة حرة والتي تمنحك الكثير من المميزات التي يمكن أن يتمتع بها اللاعبون من عشاق هذه اللعبة المميزة، ومن بين هذه الأكواد ما يلي