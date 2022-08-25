“كوراديا إيلينت”.. أول قطار يعمل بالهِيْدروجين فِيْ العالم

أطلقت ألمانيا يوم الأربعاء خطاً جديداً للسكك الحديدية يعمل بالكامل بالهِيْدروجين، فِيْ “سابقة عالمية”. ها هِيْ القِصَّة الكاملة.

تمثل هذه الخطوة تقدمًا كبيرًا نحو إزالة الكربون من القطارات، على الرغم من التحديات التي يفرضها هذا الابتكار.

سيحل أسطول من 14 قطارًا قدمته شركة ألستوم الفرنسية لساكسونيا السفلى (شمال) محل قطارات الديزل الحالية على ما يقرب من 100 كيلومتر من المسارات التي تربط كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكسثود.

قال المدير العام لشركة ألستوم هنري بوبارد لافارج يوم الأربعاء “نحن فخورون جدًا بقدرتنا على استخدام هذه التكنولوجيا فِيْ المجال التجاري، مما يشكل سابقة عالمية”.

تم تصميم القطارات فِيْ تارب، فِيْ جنوب فرنسا، وتم تجميعها فِيْ سالزغيتر، وسط ألمانيا. كان يسمى Coradia iLint.

أصبحت قطارات الهِيْدروجين وسيلة واعدة لإزالة الكربون من قطاع السكك الحديدية واستبدال الديزل، الذي لا يزال يشغل 20٪ من وسائل النقل فِيْ ألمانيا.

وأشارت شركة النقل فِيْ ساكسونيا السفلى إلَّى أن الأسطول الجديد، الذي تكلفته “93 مليون يورو”، سيتجنب إنتاج “4400 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا”.

– “عقبات فعلية”

تم إجراء تجارب طيران تجارية منذ عام 2022 على هذه الخطوط الحديدية على قطاري هِيْدروجين. لكن الآن يستخدم الأسطول بأكَمْله هذه التكنولوجيا.

وقعت المجموعة الفرنسية أربعة عقود لتزويد عشرات القطارات بالهِيْدروجين فِيْ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، فِيْ غياب أي مؤشر على تراجع الطلب.

يعتقد ستيفان شرانك، مدير مشروع ألستوم، أنه فِيْ ألمانيا وحدها، “يمكن استبدال ما بين 2500 و 3000 قطار ديزل بقطارات هِيْدروجين”.

وقال الكسندر شاربنتييه الخبير فِيْ السكك الحديدية فِيْ شركة الاستشارات الإدارية Roland Berger لوكالة فرانس برس “بحلول عام 2035، يمكن أن يعمل ما بين 15٪ و 20٪ من السوق الأوروبية الإقليمية على الهِيْدروجين”.

قطارات الهِيْدروجين مناسبة جدًا للخطوط الصغيرة فِيْ المناطق التي تكون فِيْها تكلفة الانتقال إلَّى الكهرباء أعلى من ربحية الخط.

فِيْ هذه القطارات، تتم عملية خلط الهِيْدروجين والأكسجين من الهُواء المحيط، وذلك بفضل خلية وقود مثبتة فِيْ السقف. تنتج هذه العملية التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القطار.

حاليًا، يعمل حوالي 50٪ من القطارات الإقليمية فِيْ أوروبا على الديزل.

كَمْا دخل منافسو ألستوم السباق للعمل فِيْ مشاريع مماثلة. كشفت شركة سيمنز الألمانية النقاب عَنّْ نموذج أولي لقطار “دويتشه بان” فِيْ مايو الماضي، بهدف بدء التشغيل اعتبارًا من عام 2024.

ولكن على الرغم من الآفاق الجذابة التي توفرها هذه الشركات، “هناك عقبات حقيقية” أمام هذه المشاريع، وفقًا لشاربنتير، حيث يعتمد قطاع النقل بأكَمْله، سواء أكان بريًا أم جويًا، وكذلك الصناعات الثقيلة، على تكنولوجيا الهِيْدروجين لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. .

– قرارات سياسية

لا تزال البنية التحتية لاستيعاب تقنيات الهِيْدروجين فِيْ ألمانيا – وفِيْ جميع أنحاء أوروبا – غير كافِيْة، على الرغم من إعلان برلين فِيْ عام 2022 عَنّْ خطة بقيمة سبعة مليارات يورو لتصبح رائدة فِيْ مجال الهِيْدروجين، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة.

يوضح شاربينتير “لهذا السبب، لا نتوقع أن يتم استبدال قطارات الديزل بنسبة 100 بالمائة من الهِيْدروجين”.

قد يتطلب تصنيع الهِيْدروجين تفاعلات كيميائية تستخدم الكربون. لذلك، يعتبر الخبراء أن “الهِيْدروجين الأخضر” فقط، المصنوع من الطاقات المتجددة، هُو المستدام.

تعتبر الطرق الأخرى لتصنيع الهِيْدروجين أكثر شيوعًا، لكنها مصنوعة من الوقود الأحفوري وبالتالي تنبعث منها غازات الدفِيْئة.

ستستخدم قطارات خط ساكسونيا السفلى، فِيْ المرحلة الأولى، منتجًا ثانويًا للهِيْدروجين الذي يتم الحصول عليه من بعض القطاعات الصناعية مثل قطاع المواد الكيميائية.

يُشتق الهِيْدروجين من “95٪ من تحويل المواد الأحفورية، نصفها تقريبًا يأتي من الغاز الطبيعي”.

ومع ذلك، تواجه أوروبا بشكل أساسي ضغوطًا فِيْ تخزين الغاز الطبيعي الروسي، على خلفِيْة المواقف الأوروبية تجاه موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

يقول شاربنتير “يجب على القادة السياسيين أن يقرروا أي القطاعات سيتم منحها الأولوية عَنّْد تقرير إلَّى أين يتجهُون للحصول على الهِيْدروجين”.

من أجل تلبية احتياجاتها، ستلجأ ألمانيا إلَّى كندا لشراء الهِيْدروجين. وقعت برلين، الثلاثاء، اتفاقية مع تورنتو لاستيراد كَمْيات كبيرة من الهِيْدروجين المتجدد المصنوع فِيْ كندا اعتبارًا من عام 2025.