كورة 365 يكشف عن مفاجأة رابطة الأندية المصرية المحترفة

كشف خالد رفعت، عضو جمعية أندية المحترفين المصرية، عن مفاجأة كشف النقاب عنها في المؤتمر الصحفي المقرر عقده مساء الخميس.

وكتب خالد رفعت عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “الحمد لله ربنا أنعم علي بالنجاح والتوفيق في ملف هام لجمعية الأندية المصرية وهو خطوة مهمة لمصر. كرة القدم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي الليلة “.

وعلمت “كورة 365” من مصادرها الخاصة أن المفاجأة التي سيعلن عنها الدوري المصري الليلة، هي الانضمام رسميًا إلى الاتحاد العالمي للأندية المحترفة في خطوة مهمة لكرة القدم المصرية.

لعب خالد رفعت دورًا رئيسيًا في إنهاء ملف توحيد اتحاد الأندية المصرية رسميًا مع الاتحاد العالمي للأندية المحترفة.