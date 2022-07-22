كورتني كارداشيان تنفِيْ خبر زواج شقيقتها كايلي جينر بهذه الطريقة

خرجت نجمة الواقع كورتني كارداشيان مجددًا لفضح شائعات زواج شقيقتها كايلي جينر، بعد نشرها الخبر عبر حساب منسوب إلَّى ابنها ميسون، ويأتي هذا بعد عامين من تأكيدها الحذف من حساب طفلك على إنستجرام ؛ لأنه كشف أسرار العائلة.

وبمجرد انتشار خبر زواج كايلي من هذا الحساب المنسوب إلَّى ابنها على إنستغرام، سارعت كورتني فِيْ التوضيح عبر حسابها على تويتر قائلة “أهلا بالجميع، أتمنى لكَمْ خميسًا سعيدًا. بعد عدة أشهر من التخمين، يعلم الجميع أن ابني ميسون لا علاقة لهما بهذه الحسابات المزيفة، لكن البعض منكَمْ قد لا يفعل ذلك “.

وتابع كورتني، 43 عامًا “لذلك سأوضح أن ماسون لا علاقة له بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة التي تتحدث عَنّْ خصوصية عائلتنا”.

نشرت كورتني نفس المنشور على حساب Instagram الخاص بها، للتأكد من وصول رسالتها إلَّى جميع متابعيها عبر حسابات بريدها الإلكتروني المختلفة.

جاء رد كورتني بهذه الطريقة بعد ظهُور حساب يدعي أنه من ابنها الأكبر، ماسون، ليعلن أن كايلي جينر البالغة من العمر 24 عامًا قد احتفلت مؤخرًا بزفافها وزواجها من ترافِيْس سكوت.

فِيْ حين أن الحسابات المزيفة التي تم إطلاقها باسم الابن الأكبر لكورتني قد جذبت اهتمام وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، فإن الحساب الرسمي الحقيقي الذي أنشأه ماسون فِيْ مارس 2022 تم حذفه بسرعة من قبل والدته على الفور.

وقالت فِيْ ذلك الوقت، “هذا الحساب الذي أنشأته له ليكون خاصًا، لكنه جعله حسابًا عامًا دون علمي، لذلك بادرت بحذفه، وها هُو هذا الحساب الآن محذوف، وليس كذلك” لم يعد موجودًا تمامًا “.

أضاف كورتني أيضًا فِيْ ذلك الوقت “شعرت أنا وأبي سكوت ديسك أن ميسون لا يزال صغيرًا ولم يتأهل ليكون على Instagram. يبلغ من العمر 10 سنوات وأعتقد أن هناك حدًا للسن على Instagram حيث أعتقد أن عمر المستخدم يجب ألا يقل عَنّْ 13 عامًا “.

على الرغم من أن ماسون قام لاحقًا فِيْ نفس الأسبوع بإنشاء حساب على Tik Tok، إلا أن والدته حذفته أيضًا، لأنها كانت تخاف منه بسبب ردود فعل المتابعين، كَمْا قال سابقًا.